민주당 충북지사 예비후보들, 신용한 '박근혜정부 직함 사용' 공세

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 노영민·송기섭·한범덕 충북지사 예비후보는 26일 신용한 지방시대위원회 부위원장이 당내 비공개 여론조사에서 '전 대통령직속 청년위원회 위원장' 직함을 사용한 것에 대해 "부적절하다"며 공동 성명을 발표했다.
이들은 이날 충북도청 브리핑룸에서 기자들을 만나 "박근혜 정부 시절 직함을 민주당 경선에서 내세운 것은 당의 가치와 맞지 않는다"고 비판했다.
한범덕 예비후보는 "위헌 판결을 받고 탄핵된 박근혜 정부 시절 직함 사용은 충북도민과 당원을 무시하는 행위"라며 "신 예비후보의 정치적 정체성을 보여주는 사안"이라고 지적했다.
송기섭 예비후보는 "민주당 경선은 당의 민주주의 가치를 확인하는 자리"라며 "과거 부역 시기를 성공 경력으로 포장한 행태는 이율배반"이라고 말했다. 그는 "박근혜 정권 요직 경력이 좋다면 그쪽 정당으로 가라"고 덧붙였다.
노영민 예비후보는 "과거 과오를 화려한 이력으로 포장한 기만"이라며 "신 예비후보는 당원과 도민에게 사과해야 한다"고 촉구했다.
세 예비후보는 "기회주의적 행태를 좌시하지 않고 당의 자존심을 지키겠다"고 밝혔다.
한편 신용한 예비후보는 이날 오전 충북도청에서 충북지사 출마를 공식 선언했다. 그는 기사회견을 통해 "군림하는 행정가가 아닌 섬기는 경영자가 필요한 때"라며 "무너진 도정과 공직 기강을 바로잡고 충북 경제의 심장을 다시 뛰게 만들겠다"고 말했다.
