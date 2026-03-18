민주당 충북지사 경선 '문자메시지 논란'… 신용한·노영민 공방 확산

신용한 "정상 절차 따른 홍보" vs 노영민 "대통령 공격 빌미 제공"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북지사 경선을 앞두고 신용한 예비후보의 선거운동 문자메시지를 둘러싸고 예비후보 간 공방이 이어지고 있다.

신 예비후보가 발송한 문자메시지 내용 중 대통령 관련 표현이 포함되면서 선거법 위반 논란으로 번지고 있다.

18일 더불어민주당 노영민 충북도지사 예비후보가 충북도청에서 신용한 예비후보의 선거운동 문자메시지의 문제점을 지적하고 있다.[사진=독자] 2026.03.18 baek3413@newspim.com

신 예비후보는 지난 17일 '이재명 대통령이 신용한 지방시대위 부위원장에게 공개 신임을 표명했다'는 내용의 문자를 발송하며 관련 언론 기사 링크를 첨부했다.

그러나 해당 보도를 한 언론사는 논란이 일자 정정보도를 내고 삭제했다.

이후 중앙선거관리위원회에 신 예비후보의 허위사실 유포 행위가 신고된 것으로 알려지면서 논란이 확대됐다.

노영민 민주당 예비후보는 18일 오후 충북도청에서 기자들과 만나 "본인의 선거문자가 대통령을 공격 대상으로 만드는 것은 부적절하다"며 "신 예비후보 측은 문자 발송자 전원에게 정정보도 사실을 알리고 정정보도문 링크를 포함해 안내해야 한다"고 주장했다.

12일 신용한 충북지사 예비후보가 충북도청에서 공약을 발표하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.03.12 baek3413@newspim.com

이에 대해 신 예비후보는 "선관위 신고를 거쳐 발송한 문자이며 언론 보도 제목을 그대로 인용한 것"이라며 "일고의 가치도 없는 주장"이라고 반박했다.

그러면서 "언론사가 다룬 기사 내용을 첨부한 것을 마치 불법을 저지른 것 처럼 호도하는 것을 이해할 수 없다"고 말했다.

한편 더불어민주당은 노영민·송기섭·신용한·한범덕 예비후보를 대상으로 오는 25∼27일 충북지사 후보 경선을 실시한다.

과반 득표자가 없을 경우 상위 2명을 대상으로 다음 달 2∼4일 결선투표를 진행한다.

투표는 권리당원 30%, 안심번호 선거인단(국민 여론조사) 70% 비율로 반영되며, 첫날은 온라인, 이후 이틀은 ARS 및 안심번호 ARS 방식으로 치러진다.

민주당은 이에 앞서 23일 오후 MBC충북에서 합동토론회를, 24일 오후 중앙당사에서 합동연설회를 각각 연다.

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