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[ETF시황] 코스피 조정장 속 반도체 ETF 부각…소부장 '강세'

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AI 핵심 요약

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  • 국내 ETF 시장에서 4일 반도체 소부장 ETF는 강세, AI·로봇·클라우드 ETF는 약세를 보였다
  • 반도체 밸류체인 ETF가 수익률 상위를 차지하며 성장주 중심 순환매가 이어졌다
  • 자금은 AI 반도체·SK하이닉스 ETF로 유입되고 지수형·반도체 레버리지 ETF에선 차익실현 이탈이 나타났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SOL 반도체전공정 23% 급등…반도체 ETF 수익률 상위권 독식
AI반도체TOP2플러스·SK하이닉스 레버리지 ETF 자금 유입 확대
소부장·코스닥글로벌 테마 강세…반도체 중심 차별화 장세

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 4일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 외국인 매도세에 8600선 초반으로 밀린 가운데 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF가 강세를 나타냈다. 반면 최근 상승세를 이어온 인공지능(AI) 소프트웨어와 로봇, 클라우드컴퓨팅 관련 ETF는 차익실현 매물이 출회되며 약세를 기록했다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면 수익률 상위 ETF는 SOL 반도체전공정(23.29%), HANARO 반도체핵심공정주도주(17.86%), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(11.57%), SOL AI반도체소부장(11.22%), TIGER 코스닥150IT(9.90%) 순으로 집계됐다. 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 ETF들이 수익률 상위권을 차지하며 업종 강세를 이끌었다.

HOT 테마에서도 외인수급(6.14%), 코스닥(5.88%), 소부장(5.74%), 코스닥글로벌(4.90%) 등이 상승률 상위권에 올랐다. 반도체와 성장주 중심의 순환매가 이어진 영향으로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 "단기적으로 외국인 매물 부담은 남아 있지만 AI와 반도체 중심의 실적 개선 기대는 유효하다"며 "조정 과정에서도 수급은 반도체 핵심 업종에 집중되는 흐름"이라고 분석했다.

[자료=게티이미지뱅크]

자금 흐름에서도 반도체 선호 현상이 뚜렷했다. 자금 유입 상위 ETF는 SOL AI반도체TOP2플러스(5790억원), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(3218억원), KODEX 200(2550억원), TIGER 200 IT(1701억원), KODEX AI반도체TOP2플러스(1401억원) 순으로 나타났다. SK하이닉스와 AI 반도체 관련 ETF를 중심으로 대규모 자금이 유입됐다.

반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX 레버리지(-6056억원), TIGER 반도체TOP10(-4484억원), KODEX 반도체(-2716억원), TIGER 코리아TOP10(-2066억원), KODEX 반도체레버리지(-2048억원) 등으로 집계됐다. 최근 급등했던 지수형·반도체 ETF에서는 차익실현 성격의 자금 이탈도 나타났다.

하락 테마로는 인도네시아(-7.01%), 사이버보안(-6.77%), 클라우드컴퓨팅(-6.43%), 기타 귀금속(-6.22%) 등이 꼽혔다. 최근 강세를 보였던 AI 소프트웨어와 클라우드 관련 종목들이 조정을 받으며 관련 ETF 수익률도 부진했다.

수익률 하위 ETF는 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus(-8.60%), SOL 미국AI소프트웨어(-8.11%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(-8.02%), TIGER LG그룹플러스(-7.60%), PLUS 미국AI에이전트(-7.59%) 순으로 집계됐다. AI 소프트웨어와 로봇 관련 ETF 중심으로 차익실현 매물이 집중되며 낙폭이 확대됐다.

nylee54@newspim.com

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