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[ETF시황] 2차전지 레버리지 ETF 강세…조선·방산은 약세

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  • 국내 증시는 28일 미·이란 군사 긴장 고조와 금리 인상 우려로 하락했다
  • 2차전지 레버리지 ETF는 강세를 보인 반면 조선·방산 레버리지 ETF는 약세를 기록했다
  • 코스닥은 성장주 부담에 장중 급락했으나 IT·2차전지주 선방으로 코스피는 8100선을 회복했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2차전지·통신네트워크 테마 상승, 조선·IPO/M&A 하락 상위
KODEX 레버리지 2689억 순유입, 코스닥150레버리지 1606억 순유출

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 28일 국내 증시에서 미국의 이란 군사시설 공습과 이란의 반격 소식에 위험회피 심리가 자극되며 코스피와 코스닥이 동반 하락한 가운데, 2차전지 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 수익률 상위권을 차지했다. 반면 조선·방산 레버리지 ETF는 하락 상위권에 이름을 올렸다.

28일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 2차전지TOP10레버리지(11.86%), KODEX 2차전지산업레버리지(10.05%), RISE 메타버스(5.97%), TIGER 2차전지TOP10(5.83%), PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(5.32%) 순으로 집계됐다.

이날 LG에너지솔루션과 미국 DTE에너지 간 16억달러 규모 ESS 공급 계약 발표, Tesla의 4월 유럽 판매량 호조 등이 호재로 작용하며 2차전지주가 선방했다. 삼성SDI·엘앤에프 등이 강세를 보였고, 포스코퓨처엠은 내년 양산을 목표로 LFP 양극재 공장 건설에 착수했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 28일 오후 코스피가 전장 종가보다 43.41 포인트(0.53%) 하락하며 8185.29로, SK하이닉스가 2.05% 상승하며 228만원에 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 0.80원 상승한 1502.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.28 yym58@newspim.com

수익률 하위 ETF는 SOL 조선TOP3플러스레버리지(-9.98%), ACE 골드선물 레버리지(합성 H)(-5.75%), KODEX 방산TOP10레버리지(-5.71%), TIGER 200에너지화학레버리지(-5.65%), 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지(-5.54%) 순으로 나타났다.

HOT 테마 상승 상위에는 2차전지(2.47%), 통신네트워크(2.32%), 명품(2.24%), K-뉴딜(2.17%), 메타버스(2.04%) 등이 이름을 올렸다. HOT 테마 하락 상위에는 IPO/M&A(-5.31%), 조선(-4.96%), 금채굴기업(-3.60%), 사이버보안(-3.48%), 코스닥(-3.47%) 등이 집계됐다.

자금 유입(전일 기준) 순유입 상위 ETF는 KODEX 레버리지(2689억원), KODEX 200(2548억원), KODEX 머니마켓액티브(1717억원), TIGER 배당커버드콜액티브(1607억원), ACE 머니마켓액티브(1023억원) 순으로 나타났다. 순유출 상위 ETF는 KODEX 코스닥150레버리지(-1606억원), HANARO Fn K-반도체(-1312억원), TIGER 200(-1046억원), TIGER 반도체(-825억원), TIGER MSCI Korea TR(-812억원) 순으로 집계됐다.

한편 이날 증시는 개장 전 미국의 이란 군사시설 공습과 오전 이란의 미국 공군 기지 반격 소식이 전해지며 위험회피 심리가 자극됐다. 신임 총재의 첫 금통위에서 기준금리를 동결(8회 연속 2.50%)했음에도 점도표상 연내 금리 인상 가능성이 점쳐진 점도 부담으로 작용했다. 할인율 압박에 성장주 중심의 코스닥은 장중 6% 내외까지 하락했으나, SK하이닉스·삼성전기 등 IT 주도주와 2차전지주가 선방하며 오후 들어 코스피는 8100선을 회복했다.

dconnect@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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