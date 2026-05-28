[ETF시황] 2차전지 레버리지 ETF 강세…조선·방산은 약세

AI 핵심 요약beta
- 국내 증시는 28일 미·이란 군사 긴장 고조와 금리 인상 우려로 하락했다
- 2차전지 레버리지 ETF는 강세를 보인 반면 조선·방산 레버리지 ETF는 약세를 기록했다
- 코스닥은 성장주 부담에 장중 급락했으나 IT·2차전지주 선방으로 코스피는 8100선을 회복했다
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KODEX 레버리지 2689억 순유입, 코스닥150레버리지 1606억 순유출
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 28일 국내 증시에서 미국의 이란 군사시설 공습과 이란의 반격 소식에 위험회피 심리가 자극되며 코스피와 코스닥이 동반 하락한 가운데, 2차전지 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 수익률 상위권을 차지했다. 반면 조선·방산 레버리지 ETF는 하락 상위권에 이름을 올렸다.
28일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 2차전지TOP10레버리지(11.86%), KODEX 2차전지산업레버리지(10.05%), RISE 메타버스(5.97%), TIGER 2차전지TOP10(5.83%), PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(5.32%) 순으로 집계됐다.
이날 LG에너지솔루션과 미국 DTE에너지 간 16억달러 규모 ESS 공급 계약 발표, Tesla의 4월 유럽 판매량 호조 등이 호재로 작용하며 2차전지주가 선방했다. 삼성SDI·엘앤에프 등이 강세를 보였고, 포스코퓨처엠은 내년 양산을 목표로 LFP 양극재 공장 건설에 착수했다.
수익률 하위 ETF는 SOL 조선TOP3플러스레버리지(-9.98%), ACE 골드선물 레버리지(합성 H)(-5.75%), KODEX 방산TOP10레버리지(-5.71%), TIGER 200에너지화학레버리지(-5.65%), 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지(-5.54%) 순으로 나타났다.
HOT 테마 상승 상위에는 2차전지(2.47%), 통신네트워크(2.32%), 명품(2.24%), K-뉴딜(2.17%), 메타버스(2.04%) 등이 이름을 올렸다. HOT 테마 하락 상위에는 IPO/M&A(-5.31%), 조선(-4.96%), 금채굴기업(-3.60%), 사이버보안(-3.48%), 코스닥(-3.47%) 등이 집계됐다.
자금 유입(전일 기준) 순유입 상위 ETF는 KODEX 레버리지(2689억원), KODEX 200(2548억원), KODEX 머니마켓액티브(1717억원), TIGER 배당커버드콜액티브(1607억원), ACE 머니마켓액티브(1023억원) 순으로 나타났다. 순유출 상위 ETF는 KODEX 코스닥150레버리지(-1606억원), HANARO Fn K-반도체(-1312억원), TIGER 200(-1046억원), TIGER 반도체(-825억원), TIGER MSCI Korea TR(-812억원) 순으로 집계됐다.
한편 이날 증시는 개장 전 미국의 이란 군사시설 공습과 오전 이란의 미국 공군 기지 반격 소식이 전해지며 위험회피 심리가 자극됐다. 신임 총재의 첫 금통위에서 기준금리를 동결(8회 연속 2.50%)했음에도 점도표상 연내 금리 인상 가능성이 점쳐진 점도 부담으로 작용했다. 할인율 압박에 성장주 중심의 코스닥은 장중 6% 내외까지 하락했으나, SK하이닉스·삼성전기 등 IT 주도주와 2차전지주가 선방하며 오후 들어 코스피는 8100선을 회복했다.
dconnect@newspim.com