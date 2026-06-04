신영증권, 발행주식 32% 소각 추진…배당도 7500원으로 확대

842만주 자사주 중 526만주 소각 예정, 전체 발행주식의 32%

주당 배당금 7500원으로 상향…"주주환원·기업가치 제고 선제 대응"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신영증권이 보유 중인 자기주식의 32%를 소각하고, 잔여 자사주는 주주환원과 성과보상 중심으로 활용하는 방안을 추진한다. 최근 상법 개정에 따른 자사주 제도 변화에 선제적으로 대응하며 주주가치 제고에 나선다는 방침이다.

신영증권은 오는 19일 정기주주총회에서 보유 중인 자기주식 842만2754주에 대한 소각 및 활용 계획 안건을 상정한다고 4일 밝혔다. 이는 전체 발행주식의 51.23% 규모다.

회사 측은 이 가운데 526만2283주를 소각할 계획이다. 이는 전체 발행주식의 32.01%, 보유 자사주의 62.48%에 해당한다. 나머지 316만471주는 주주가치 제고와 주주환원, 임직원 성과보상 등을 위해 보유·처분할 예정이다.

신영증권 사옥. [사진=신영증권]

이번 결정은 최근 시행된 상법 개정안 취지에 발맞춘 조치다. 개정안은 법 시행 이후 취득한 자기주식에 대해 1년 내 소각을 의무화하고, 기존 보유 자사주는 2027년 9월까지 소각하거나 주주총회 승인을 받은 보유·처분 계획에 따라 관리하도록 규정하고 있다.

신영증권은 법정 기한보다 1년 이상 앞서 관련 안건을 주주총회에 상정하기로 했다. 회사는 높은 자사주 비중에 대한 시장의 관심을 고려해 향후 활용 방안에 대한 불확실성을 조기에 해소하기 위한 결정이라고 설명했다.

잔여 자사주에 대해서는 단순 보유가 아닌 주주환원 중심의 활용 방안을 마련한다는 계획이다. 신영증권은 현물배당과 임직원 성과보상, 전략적 사업 확장 등에 자사주를 활용해 주주와 임직원, 회사의 이해관계를 일치시키는 선순환 구조를 구축하겠다고 밝혔다.

주주환원 정책도 강화한다. 신영증권은 이번 결산배당에서 보통주 기준 주당 배당금을 전년보다 2500원 인상한 7500원으로 확정했다. 이에 따라 총 배당금 규모도 약 200억원 늘어났다. 회사는 고배당기업 요건 충족에 따라 주주들이 배당소득 분리과세 혜택도 받을 수 있을 것으로 기대했다.

신영증권 관계자는 "기업 밸류업이라는 자본시장의 요구와 상법 개정안의 취지에 모범적이고 선제적으로 부응하고자 한다"며 "법적 의무 기한에 맞춰 결정을 미루기보다 선제적으로 소각 규모를 확정하고, 잔여 자기주식 역시 주주가치 극대화를 위해 사용하겠다는 약속을 이번 주주총회를 통해 시장에 전달하고자 한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com