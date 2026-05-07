신영증권, 창립 70주년 맞아 종심의 가치 되새기는 '홈커밍데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신영증권이 7일 창립 70주년 홈커밍데이를 열었다.
- 전현직 임원 60여 명이 참석해 70년 성장사를 조명했다.
- 55년 흑자 경영과 가치투자 모델로 안정 성장을 지속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"가치투자∙자산관리 철학으로 이룬 성장"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신영증권이 창립 70주년을 맞아 회사의 성장을 축하하는 '홈커밍데이' 행사를 개최했다.
7일 신영증권에 따르면 이번 행사는 회사의 발자취를 되짚어보고 미래 비전을 공유하기 위해 마련됐으며, 전∙현직 대표이사 등 퇴임 임직원과 재임 임원 60여 명이 참석했다.
행사는 서울 여의도 본사 1층에 있는 신영체임버홀에서 진행됐다. 신영증권은 주요 성과와 발자취를 담은 기념 영상 상영을 통해 지난 70년의 성장사를 조명했다.
신영증권은 1971년 원국희 명예회장이 인수한 이래 55년째 연속 흑자 경영을 지속하며 안정적인 성장세를 이어오고 있다. 신영증권의 성장은 가치투자나 패밀리오피스, 신탁을 기반으로 한 자산관리서비스 등 신영증권만의 고유한 비즈니스 모델을 확립하고 지켜온 결과이자 적극적인 주주환원 정책을 병행하며 이뤄졌다는 점에서 우수 사례로 꼽히고 있다.
신영증권 관계자는 "창립 70주년을 맞아 오늘의 신영증권을 있게 한 임직원들과 함께 회사의 가치를 되새길 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 삼아 그간 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 경쟁력을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com