오미자부터 토마토·베리까지…이디야커피랩이 해석한 'RED'

색을 맛으로 풀어낸 시즌 프로그램…음료 3종·디저트 페어링 구성

여름 대표 색채 '레드' 주제…산미·당도·열감 담은 미식 경험 제안

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 운영하는 커피 연구·체험 공간 '이디야커피랩'이 여름 시즌을 겨냥한 신규 커피다이닝 프로그램을 선보인다. 단순히 커피를 마시는 것을 넘어 색채와 미각을 결합한 체험형 콘텐츠를 통해 차별화된 고객 경험 확대에 나선 모습이다.

이디야커피는 4일부터 서울 강남구 논현동 이디야커피랩에서 '커피다이닝 Part.7_RED'를 운영한다고 밝혔다. 이번 시즌은 '붉은색'을 주제로 기획됐다. 과일의 숙성과 산미, 당도, 여름의 열감 등을 상징하는 붉은색을 음료와 디저트로 구현해 고객들이 시각적 이미지를 맛으로 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성했다.

이디야커피, 여름 감각 담은 '커피다이닝 Part.7_RED' 선보여. [사진=이디야커피 제공]

프로그램은 총 세 가지 음료와 페어링 디저트로 구성된다. 첫 번째 메뉴인 '스칼렛 오미자 피즈'는 오미자의 산미와 히비스커스, 로즈마리 향을 더한 탄산 음료로, '히비스커스 머랭 파블로바'와 함께 제공된다. 두 번째 메뉴 '블러디 러쉬'는 토마토와 레몬, 바질, 스파이스에 케냐 사이폰 브루잉 커피를 결합한 음료로, '토마토 바질 마카롱'이 함께 나온다.

마지막 메뉴인 '포트로얄슈페너'는 베리와 콜드브루, 크림을 조합한 디저트 음료다. 여기에 다크초콜릿과 복분자 풍미를 담은 '초코퍼지케이크'를 곁들여 음료의 깊은 맛을 완성했다. 이디야커피는 각각의 메뉴가 서로 다른 방식으로 붉은색의 이미지를 표현하도록 설계했다고 설명했다.

이번 커피다이닝은 매주 목·금·토요일 운영된다. 목·금요일은 오후 3시와 오후 7시, 토요일은 오후 1시와 오후 5시에 진행되며 회차당 90분 동안 운영된다. 이디야커피 관계자는 "붉은색이 가진 산미와 당도, 열감, 생동감을 음료로 재해석한 시즌 프로그램"이라며 "복잡한 설명보다 한 모금으로 콘셉트를 이해할 수 있는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

mkyo@newspim.com