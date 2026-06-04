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KB라이프, 'KB골든라이프ON' 건강 알리미 서비스 실시

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  • KB라이프는 4일 시니어 플랫폼 'KB골든라이프ON'에서 건강 알리미 서비스 이벤트를 시작했다
  • 건강 알리미는 두뇌·신체·마음 건강 콘텐츠와 추천 트레이닝·AI두뇌건강체크·걸음기록 기능을 제공한다
  • 6월 한 달간 건강 알리미 3종 중 1개 이상 신청 고객 중 추첨해 200명에게 커피쿠폰 1만원권을 증정한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB라이프는 'KB골든라이프ON'을 통해 고객의 노후 생활을 지원하는 '건강 알리미' 서비스 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.

'KB골든라이프ON'은 ▲건강관리 ▲노후자금 ▲치매·요양 ▲제휴혜택 등 시니어 층의 라이프사이클을 전반적으로 지원하는 통합 라이프케어 플랫폼이다. 이용자는 하나의 플랫폼에서 건강과 금융, 돌봄 관련 정보를 이용하며 노후를 준비할 수 있다.

이번에 도입된 '건강 알리미' 서비스는 두뇌·신체·마음건강 관련 콘텐츠를 정기적으로 안내하는 알림형 기능이다. 이용자가 일상에서 ▲오늘의 추천 트레이닝 ▲AI두뇌건강체크 ▲걸음기록 등 세 가지 메뉴를 활용해 건강관리를 지속할 수 있도록 돕는다.

[사진=KB라이프]

세부 기능으로 '오늘의 추천 트레이닝'은 두뇌훈련 게임과 신체운동 등을 기반으로 기억력 및 집중력 향상을 지원한다. 'AI두뇌건강체크'는 인공지능(AI) 분석을 통해 두뇌 상태를 점검하고 맞춤형 가이드를 제공하며, '걸음기록'은 목표 걸음 수 설정을 통해 신체활동 관리를 유도한다.

KB라이프는 서비스 출시를 기념해 6월 한 달간 이벤트를 진행한다. 플랫폼에서 건강 알리미 서비스 3종 중 1개 이상을 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 200명에게 1만원 상당의 커피쿠폰을 증정할 예정이다.

KB라이프 관계자는 "'KB골든라이프ON'은 건강과 돌봄, 금융을 아우르는 라이프케어 플랫폼으로 고객의 행복한 노후 준비를 지원하고 있다"며 "이번 건강 알리미 서비스를 통해 이용자들이 다양한 건강 정보를 접하고 일상 속에서 건강한 생활 습관을 형성하기를 기대한다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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