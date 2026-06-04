에브리봇, 헬스리안과 스마트 헬스케어 로봇 협력

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 로봇 기업 에브리봇이 디지털 헬스케어 전문기업 헬스리안과 스마트 헬스케어 로봇 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 양사는 에브리봇의 자율주행 피지컬AI 로봇 및 스마트 모빌리티 기술과 헬스리안의 웨어러블 의료기기, 생체신호 분석 및 헬스케어 AI 기술을 결합해 차세대 스마트 헬스케어 솔루션을 공동 개발하고 사업화할 계획이다.

구체적으로 자율주행 전동휠체어 공동 연구개발, 생체신호 기반 인간-기계 인터페이스(HCI) 기술 개발, 케어로봇 및 돌봄로봇 헬스케어 기능 고도화, 요양병원·재활병원·실버타운 등 헬스케어 시장 공동 진출, 정부 연구개발 과제 공동 참여 등을 추진한다.

(왼쪽부터) 박힘찬 헬스리안 수석연구원, 송기석 헬스리안 CTO, 노태환 헬스리안 대표이사, 김영태 에브리봇 사장, 조우종 에브리봇 CTO, 김경수 에브리봇 소프트웨어개발팀장. [사진=에브리봇]

에브리봇은 최근 피지컬AI연구소를 출범하고 자율주행 기술, 로봇 플랫폼 및 피지컬AI 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 자회사 에브리봇모빌리티를 통해 자율주행 전동휠체어 사업을 추진하며 이동약자 및 고령자 대상 스마트 모빌리티 시장 진출을 본격화하고 있다.

헬스리안은 KAIST 기술 기반의 웨어러블 헬스케어 기업으로, 초소형 심전계 'wearECG12' 및 저전력 생체신호 센서 반도체 등 세계 최고수준의 정밀 측정 기술을 보유하고 있다.

양사는 고령자와 환자의 건강 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 차세대 케어로봇과 스마트 전동휠체어 개발을 검토할 예정이며, 요양병원·재활병원·실버타운 등 초고령사회 핵심 인프라를 대상으로 새로운 스마트 헬스케어 서비스 모델 구축에 나설 계획이다.

에브리봇 정우철 대표이사는 "이번 협력은 로봇 기술과 헬스케어 기술이 결합하는 중요한 출발점"이라며 "에브리봇의 자율주행 및 피지컬AI 기술에 헬스리안의 의료 AI 기술을 접목해 차별화된 스마트 헬스케어 로봇 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

한편 에브리봇은 기존 로봇청소기 사업을 넘어 자율주행 로봇, 피지컬AI, 스마트 모빌리티, 케어로봇 등 미래 성장 사업을 확대하고 있으며, 이번 협약을 계기로 디지털 헬스케어 분야에서도 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com