에브리봇, AI 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 PRO' 출시

100% 국내기술 구현…장애물 극복 기술 최초 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 서비스 로봇 전문기업 에브리봇은 자율주행 AI 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 PRO'를 공식 출시했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 쓰리스핀 PRO는 물걸레 로봇청소기 최초로 정밀 맵핑과 장애물 극복, 밀착형 청소를 하나의 구조로 구현한 제품이다. 인텔리전트 틸트업, 휠리스 옵티컬 슬램, 정밀 맵핑, 파워풀 프레스 클리닝, 워터 밸런스 컨트롤 시스템 등 차별화된 핵심 기술 5종을 적용하며 기술 경쟁력을 입증했다.

특히 가장 주목되는 기술은 물걸레 로봇청소기 최초로 구현된 장애물 극복 기술인 '인텔리전트 틸트업'이다. 일반적인 바퀴 구동 방식이 아닌 회전하는 걸레판의 움직임으로 전면을 기울여 장애물을 넘는 에브리봇의 독자적인 틸팅 구조를 적용했다. 문턱 등 장애물 감지 시 전방 걸레패드가 지지축 역할을 하며 제품이 자연스럽게 기울어지면서 장애물을 타고 넘는다. 고속으로 회전하는 걸레의 마찰력과 회전력이 추진력을 더하며 들리는 방식이 아닌 밀고 올라가는 효율적인 장애물 극복 동작으로 막힘없는 주행이 가능하다.

'쓰리스핀 PRO' [사진=에브리봇]

또한 '휠리스 옵티컬 슬램'은 공간 인식과 정밀 맵핑 성능을 한층 끌어올린 기술이다. LiDAR가 공간을 스캔하고 바퀴 대신 옵티컬 센서를 활용해 실제 이동량을 보완한다. 바퀴 미끄러짐이나 바닥 재질 변화로 인한 오차를 최소화하며 정밀한 위치 인식과 빈틈없는 커버리지의 청소를 구현한다. 카메라 없이 LiDAR와 센서만으로 공간을 인식해 개인정보 유출 우려 없이 사용할 수 있는 점도 강점이다.

청소 성능 역시 한층 강화됐다. 일반적인 로봇청소기의 2스핀에 비해 3스핀 방식은 걸레 간 빈틈 없이 청소하는 장점을 가지고 있다. 이에 더해 '파워풀 프레스 클리닝'은 약 2.8kg의 하중으로 바닥을 강하게 밀착하고 최적의 압력을 바닥에 전달해 손으로 눌러 닦는 수준의 강력한 물걸레 청소를 구현한다. 바퀴형 구조는 바퀴 공간으로 인해 걸레 밀착이 어려워 압력 기반 청소가 불가한 반면, 쓰리스핀 PRO의 휠리스 구조는 손으로 누르듯 바닥에 밀착해 강한 압력과 반복 마찰로 청소 성능을 극대화한 것이 특징이다. 오염 상황별로 특화된 3가지 형태의 걸레포는 에브리봇의 노하우를 그대로 담아냈다.

이와 함께 쓰리스핀 PRO는 원격 앱 제어 기능이 추가됐다. 지도 설정, 청소 예약, 청소 기록 관리, 건조 설정 등 다양한 기능을 언제 어디서든 간편하게 사용할 수 있도록 사용자 편의성을 높였다.

에브리봇은 제품 경쟁력과 함께 프리미엄 고객 경험도 강화했다. 본사 직영 A/S 체계를 기반으로 365일 24시간 온라인 접수 및 챗봇 상담 서비스를 운영하며 로봇 전문 엔지니어가 신속하고 체계적인 사후 관리를 지원한다. 도어 투 도어 서비스를 통해 전용 회수 박스를 제공하고 제품 도착 당일 수리를 원칙으로 운영해 고객의 번거로움을 최소화했다. 수리 완료 후에는 전문 상담사의 해피콜과 안심 수리 내역 카드를 제공해 교체 부품과 수리 내용을 투명하게 안내하며 서비스 신뢰도를 높이고 있다.

이번 출시를 기념해 기존 사용자 대상 보상판매 프로그램도 운영한다. 기존 로봇청소기 사용 고객은 에브리봇 최신 제품을 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있다.

에브리봇 관계자는 "쓰리스핀 PRO는 단순한 물걸레 청소를 넘어 실제 주거 환경에서 발생하는 이동 한계와 청소 사각지대를 해결하는 데 집중한 제품"이라며 "앞으로도 사용자 환경에서 체감할 수 있는 혁신 기술을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com