고윤정 앞세운 젝시믹스…아시아 공략 속도낸다

일본·대만 넘어 중국·인도네시아 공략…글로벌 애슬레저 브랜드 도약 가속

글로벌 OTT 인기 배우와 손잡고 해외 시장 확장·브랜드 인지도 제고 나서

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젝시믹스가 배우 고윤정을 새로운 공식 모델로 발탁하며 해외 시장 공략에 속도를 낸다. 단순 브랜드 인지도 제고를 넘어 아시아 시장 확장을 위한 전략적 행보로 풀이된다.

4일 젝시믹스는 고윤정의 세련된 이미지와 에너제틱한 매력이 브랜드가 추구하는 퍼포먼스·웰니스 라이프스타일과 부합한다고 밝혔다. 특히 일상 속 운동을 통해 균형 잡힌 삶을 추구하는 모습이 기능성과 트렌디함을 강조하는 브랜드 철학과 맞닿아 있어 시너지 효과를 기대하고 있다.

젝시믹스 모델 고윤정. [사진=젝시믹스 제공]

이번 모델 발탁의 핵심은 해외 시장 확대에 있다. 디즈니플러스와 넷플릭스 등 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 아시아 전역에서 높은 인지도를 확보한 고윤정을 앞세워 일본·대만은 물론 중국과 인도네시아 등 성장 시장 공략을 강화할 계획이다. 젝시믹스는 현지 팬층을 기반으로 브랜드 인지도를 높이고 이를 실질적인 매출 성장으로 연결한다는 전략이다.

회사는 글로벌 소비자와의 접점을 확대해 해외 사업 비중을 끌어올리고, 자회사를 중심으로 한 글로벌 사업 경쟁력 강화에도 집중할 방침이다. 이를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성하겠다는 목표를 제시했다.

한편 젝시믹스는 브랜드 철학을 담은 신규 캠페인 'XEXYMIX: UNDEFINE(나를 한 가지로 정의하지 마세요)'를 공개한다. 회사 측은 고윤정과 함께 글로벌 브랜드 입지를 강화하고 해외 매출 확대에 박차를 가해 성장성과 수익성을 모두 입증하겠다고 밝혔다.

mkyo@newspim.com