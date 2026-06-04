뉴보텍, 최대주주·오너일가 자사주 매입

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 환경 인프라 전문기업 뉴보텍이 최대주주와 오너일가의 자사주 매입을 단행했다고 4일밝혔다.

뉴보텍은 최대주주인 에코와 황문기 회장, 오너일가가 최근 장내 매수를 통해 자사주를 취득했다고 밝혔다. 회사는 현재 기업가치가 본질적 가치 대비 저평가돼 있다는 판단과 향후 성장에 대한 확신을 바탕으로 이번 매입을 결정했다고 설명했다.

회사에 따르면 최대주주와 오너일가가 직접 자사주 매입에 나선 것은 회사의 중장기 성장 가능성에 대한 자신감을 보여주는 행동이다. 이는 회사와 주주의 이해관계를 일치시키고 주주가치 제고를 위한 의지를 시장에 전달하는 의미를 담고 있다.

뉴보텍 CI [CI=뉴보텍]

뉴보텍은 최근 황희선 부사장의 자사주 매입에 이어 이번 최대주주 및 오너일가의 릴레이 매입까지 이어지며 기업가치 회복을 위한 움직임을 보이고 있다.

회사 관계자는 "이번 오너일가의 자사주 매입은 회사의 미래 가치에 대한 확신과 책임경영 의지를 보여주는 결정"이라며 "향후 적극적인 대외 IR 활동과 다양한 기업가치 제고 정책을 지속 추진해 투자자 신뢰를 높이고 주주가치 향상에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com