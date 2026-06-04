삼성화재, 페달 오조작 사고 5년 새 2.3배… "고령층이 70%"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 최근 5년간 페달 오조작으로 인한 교통사고가 2배 이상 늘고 사망자 수는 3배 넘게 급증한 것으로 나타났다. 특히 60세 이상 고령 운전자의 사고 비중이 높고 중·고속 주행 중 인명 피해가 커지고 있어 기술적 보완과 정부 지원이 시급하다는 지적이 나온다.

삼성화재 교통안전문화연구소는 4일 발표한 '페달 오조작 주요 사고 특성 분석 결과'에 따르면 2021년부터 2025년까지 언론에 보도된 페달 오조작 의심 사고 567건을 조사한 결과, 2021년 66건이던 사고는 2025년 153건으로 2.3배 증가했다. 같은 기간 사망자 수는 15명에서 51명으로 3.4배 급증했다.

오조작 사고는 대개 주차나 저속 주행 중에 발생하지만, 사망사고가 빈번한 보행로나 이면도로에서는 운전자가 당황해 가속 페달을 지속해서 밟으면서 피해가 커진 것으로 분석됐다. 연령별로는 60세 이상 운전자의 사고가 전체의 70.5%를 차지해 고령층의 사고 빈도가 60세 미만보다 약 3배 높았다.

삼성화재 본사. [사진=삼성화재]

해외에서도 관련 대책 마련이 활발하다. 미국은 페달 오조작 사고가 연간 1.6만 건에 달하는 것으로 추정하며 고령층과 청소년층, 여성 운전자에게서 발생 빈도가 높은 것으로 파악했다. 일본은 신차의 93% 이상에 오조작 방지 장치를 장착했으나, 주로 시속 15km 이하 저속에서만 작동해 주행 중 사망자 감소에는 한계를 보였다. 영국은 이를 단순 운전 미숙이 아닌 인지 오류로 정의하고, 페달 표시등이나 카메라 등 실시간 감지 시스템 도입을 제안하고 있다.

박요한 삼성교통안전문화연구소 수석연구원은 "인구 고령화로 고령 운전자가 급증하는 만큼 시장 전체를 견인할 대규모 보급 정책이 시급하다"며 "현행 출발 시 가속 억제 기능 외에도 주행 중 오조작을 제어하는 중·고속 주행 중 방지 기술 탑재가 필요하다"고 말했다.

이어 "기술이 법제화되기 전이라도 고령층에 우선 보급될 수 있도록 보조금이나 세제 혜택 등 정부 차원의 선제적 지원이 마련돼야 한다"고 덧붙였다.

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