삼성화재, 실시간 이상징후 감시 시스템 'AIMS' 공개…전기화재 예방 강화

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 산업현장의 전기 사고와 화재 위험을 실시간으로 감시하는 종합 사고 예방 솔루션을 공개했다. 전력 설비 이상 징후를 정밀하게 탐지하고 24시간 모니터링하는 시스템으로, 산업 현장의 안전관리 수요에 대응한다는 전략이다.

삼성화재는 지난 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열린 '2026 국제 전기전력 전시회'에서 독자 개발한 실시간 이상징후 감시 시스템 'AIMS(Anomaly & Incident Monitoring System)'를 선보였다고 11일 밝혔다.

삼성화재는 지난 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열린 '2026 국제 전기전력 전시회'에서 독자 개발한 실시간 이상징후 감시 시스템 'AIMS(Anomaly & Incident Monitoring System)'를 선보였다고 11일 밝혔다. [사진=삼성화재]

'AIMS'는 삼성화재 기업안전연구소와 전력 IoT 기술업체가 공동 개발한 종합 사고 예방 솔루션이다. 전시회 기간 동안 업계 관계자들로부터 차별화된 기술력과 예방 중심 서비스에 대한 관심을 받았다는 설명이다.

이 시스템의 핵심은 '유효 누전(IGR) 감지 기술'이다. 기존 클램프 타입 간이 측정기의 높은 오탐률 문제를 개선하기 위해 국내 최초로 3상 변압기 중성점 접지선에 탐지 장치를 부착하는 방식을 적용했다. 이를 통해 누전 감지 정밀도를 90% 이상으로 높이고 실제 화재로 이어질 수 있는 유효 누전 성분만을 선별해 탐지할 수 있도록 했다.

또 전력 품질 분석 기능과 함께 화재 수신반, 비상발전기, 배수펌프 등을 24시간 실시간 모니터링해 설비 사고와 대형 화재, 감전 사고 등을 사전에 예방할 수 있는 통합 관리 환경을 구축했다.

삼성화재는 'AIMS' 도입 고객에게 전문가 안전 컨설팅과 사전 예방 활동도 함께 지원할 계획이다. 이를 통해 사고로 인한 조업 중단 리스크를 줄이고 고객사의 사업 연속성 확보에 기여한다는 방침이다.

아울러 삼성화재는 이번 전시회에서 업무협약(MOU)을 체결한 한국전기안전써비스와 공동 부스를 운영했다. 양사는 산업 현장의 첨단화·대형화·무인화 추세에 따라 전기 사고 리스크가 확대되고 있다는 점에 공감하고 고도화된 예방 체계 구축에 협력하기로 했다.

삼성화재 관계자는 "AIMS는 삼성화재가 축적해온 리스크 엔지니어링 역량과 기술 파트너사 협력을 통해 탄생한 예방 중심 솔루션"이라며 "앞으로도 실시간 감시와 데이터 분석 기반 서비스를 통해 고객사의 안전 관리와 안전한 산업 환경 구축에 기여하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com