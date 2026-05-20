씨어스·삼성화재, AI 디지털 헬스케어 MOU 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

퇴원 후 환자관리 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스는 삼성화재와 '중장기 헬스케어 협력 모델 구축을 위한 공동업무협약(MOU)'을 체결하고 퇴원 후 환자 관리 및 예후 예측을 포함한 통합 디지털 헬스케어 플랫폼 사업을 공동으로 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 삼성화재의 보험 데이터와 씨어스의 AI 기반 디지털 모니터링 기술을 결합해 퇴원 후 환자 대상 애프터케어 서비스, 질병 예후 예측 모델 개발, 통합 디지털 케어 플랫폼 구축을 추진하기 위해 마련됐다.

양사는 삼성화재가 보유한 고객군(코호트) 기반 데이터와 씨어스의 웨어러블 AI 기반 환자 전주기 모니터링 시스템을 활용해 애프터케어 서비스 플랫폼을 구축할 계획이다. 플랫폼은 중증화 예방·예측, 회복 관리, 일상 복귀 지원까지 연결되는 통합 헬스케어 서비스를 목표로 한다.

씨어스 로고. [사진=씨어스]

씨어스는 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'를 통해 생체신호를 연속적으로 측정·분석하는 디지털 바이오마커 기반 기술을 보유하고 있다. 씨어스는 암 환자 관리 협력, 재택의료 기반 환자 관리 모델 구축 등 임상·서비스 레퍼런스를 바탕으로 병원 이후 환자 관리 영역의 사업 기반을 확대해 왔으며, 이번 협력을 통해 보험 서비스와 연계한 재택의료 사업화를 추진할 계획이라고 밝혔다.

양사는 보험 데이터와 생체신호 등 의료 데이터를 결합한 통합 케어 플랫폼을 기반으로 공동 사업화 모델을 개발할 계획이다.

이영신 씨어스 대표는 "병원 내 환자 모니터링에서 축적된 데이터 분석 역량과 운영 경험을 기반으로, 퇴원 이후 환자 관리와 예후 예측까지 연결되는 통합 모델을 구축하는 출발점"이라며 "보험사와 연계된 환자 전주기 통합 플랫폼을 검증하고, 이를 기반으로 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com