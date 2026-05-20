전국 케이블TV, 6월 3일 지방선거 지역 밀착 방송

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 6월 3일 지방선거를 앞두고 전국 케이블TV가 지역 유권자를 위한 선거방송을 본격화하고 있다.

LG헬로비전은 지역채널 뉴스에 후보자 공약과 유권자 의견을 소개하는 코너를 신설했다. 지역 현안에 대한 후보자별 해법을 비교 분석하고, 온라인 숏폼 콘텐츠로 선거 정보를 제공한다. 선거 당일에는 자체 선거시스템을 통해 득표율과 당선 현황을 신속하게 전달한다.

케이블TV SO지역채널 선거방송 콘텐츠 [사진=한국케이블TV방송협회]

SK브로드밴드는 AI 기반 정시 뉴스를 통해 권역별 선거 이슈와 후보자 정보를 전달한다. 후보자 초청 토론회와 미니 대담을 편성해 주요 공약과 정책 방향을 비교할 수 있도록 한다. 선거 당일에는 개표소와 격전지 후보 캠프를 연결해 현장 분위기와 개표 흐름을 전한다.

딜라이브는 지난 4월부터 지역채널 뉴스를 '6.3 지방선거 특집'으로 개편했다. 예비후보 발언대, 후보자 등록현황, 선거상황실 등의 코너를 통해 각 지역의 선거 이슈와 후보자 정보를 심층 보도하고 있다. 다중 생방송 시스템으로 후보 간 공약을 비교하는 코너도 운영한다.

CMB는 지역별 선거구 현안과 후보자 인터뷰, 선거운동 현장 분위기를 담은 특집 기획보도를 제공한다. 후보자 초청 토론회, 경력방송, 방송연설 등 다양한 선거 콘텐츠를 편성하며, 광역·기초의원 후보를 대상으로 무료 방송연설을 지원한다.

KT HCN은 서울, 충북, 경북, 부산 등 권역별 특성에 맞춰 후보자 인터뷰, 대담, 경력방송, 토론회를 편성한다. 유권자 참여형 콘텐츠와 지역 현안 중심의 특집 대담을 통해 후보자 정보와 지역민의 요구를 함께 조명한다.

KCTV제주방송은 지역 일간지, 인터넷 언론사와 공동협약을 맺고 방송·지면·온라인을 연계한 선거 정보를 제공한다. 제주지역 도의원 선거구 32곳의 특징과 후보자를 소개하는 기획 뉴스를 방송한다. 선거 당일에는 자체 개발한 개표시스템과 AI 기반 그래픽 스튜디오, 7원 생방송을 활용해 43개 읍·면·동별 개표 현황을 전달한다.

서경방송은 후보자 경력방송, 초청 토론회, 방송연설과 함께 기초단체장 후보 현장 인터뷰를 진행한다. 선거 당일에는 서부경남 전역의 개표 상황을 실시간으로 전하며 주요 격전지 현장 연결을 통해 개표방송을 선보인다.

JCN울산중앙방송은 울산지역 광역·기초의원 후보자를 대상으로 1분 무료 연설을 방송한다. 광역·기초단체장 후보, 울산시교육감 후보, 남구갑 보궐선거 후보와의 일대일 대담 방송도 순차적으로 편성할 예정이다.

yuniya@newspim.com