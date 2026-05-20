동아제약 '멜라토닝크림', 누적 판매 300만개 돌파

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히드로퀴논 2% 색소침착 치료제

시장점유율 70% 이상 기록

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 색소침착 치료제 '멜라토닝크림'이 출시 5년 만에 누적 판매량 300만개를 돌파했다고 20일 밝혔다.

멜라토닝크림은 동아제약이 2021년 출시한 히드로퀴논(Hydroquinone) 2% 성분의 색소침착 치료제다. 주성분인 히드로퀴논은 멜라닌 생성을 촉진하는 효소인 타이로시나아제를 억제해 멜라닌의 과다 생성을 막는다.

멜라토닝크림 [사진=동아제약]

또 멜라닌이 생성되는 멜라닌세포 내 멜라닌소체 구조에 작용해 과다 침착된 색소를 탈색하는 이중 작용을 통해 피부 색소침착 치료에 도움을 준다.

멜라토닝크림은 튜브형 패키지를 적용해 사용 편의성을 높였으며, 최근에는 얼굴뿐 아니라 바디 부위에도 사용할 수 있도록 50g 대용량 제품을 선보였다.

동아제약은 히드로퀴논 4% 성분의 '멜라노사크림'도 함께 보유하고 있다. 이를 통해 짙은 기미와 검버섯 등 색소침착 정도에 따른 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.

멜라토닝크림은 IQVIA 셀아웃(Sell-Out Units) 기준 히드로퀴논 성분 부문에서 2023년부터 시장점유율 70% 이상을 기록하며 시장을 선도해왔다. 특히 지난해에는 연간 130만개 이상의 판매량을 기록하며 대표 색소침착 치료제로 자리 잡았다.

동아제약은 최근 배우 전지현을 모델로 발탁하며 마케팅 활동도 강화하고 있다. 이번 캠페인은 일반의약품을 통한 색소침착 원인 치료의 중요성과 주성분인 히드로퀴논의 효능을 알리는 데 초점을 맞췄다.

동아제약 관계자는 "출시 5년 만에 누적 판매량 300만개를 돌파할 수 있었던 것은 제품에 대한 소비자들의 신뢰 덕분"이라며 "색소침착 치료를 원하는 소비자들에게 더욱 도움을 줄 수 있도록 제품 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 동아제약은 "우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다"는 창업 정신을 바탕으로 소비자 중심의 헬스케어 솔루션 제공에 힘쓰고 있다고 밝혔다.

sykim@newspim.com