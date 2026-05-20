李대통령, '백신의 황제' 이종욱 서거 20주기 맞아…"세계 보건 증진 기여할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"세계 보건 최전선에서 헌신한 분"

"국제사회와의 연대 더욱 강화할 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 20일 한국인 최초의 국제기구 수장인 고(故) 이종욱 박사 서거 20주기를 맞아 "숭고한 뜻을 이어받아 세계 보건 증진에 책임 있게 기여하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "이종욱 박사는 한국인 최초로 국제기구 수장을 맡아 세계 보건의 최전선에서 헌신한 분"이라며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 18일 광주 5·18민주화광장에서 열린 46주기 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. 2026.05.18 [사진=청와대]

이 대통령은 "의왕시 성 라자로 마을 한센병 환자들을 돌보는 것으로 시작해 세계보건기구(WHO) 사무총장으로 재임했다"며 "소아마비, 결핵, 에이즈 등 인류가 직면한 치명적 질병에 맞서 국제사회의 대응을 이끌었다"고 소개했다.

그러면서 이 대통령은 "특히 소아마비 퇴치 글로벌 캠페인을 통해 백신 보급 확대와 국제 협력 체계 강화를 주도하며 전 세계 소아마비 발생률을 획기적으로 낮추는 성과를 이뤘다"며 "이는 인류 보건 역사의 새로운 전기를 마련한 것으로 평가받는다"고 설명했다.

이 대통령은 "서거 20주기를 맞아 제네바 세계보건총회 기간 중 박사님의 업적과 헌신을 기리는 추모식이 개최된다"며 "'가능한 한 많은 사람에게 가능한 최고의 건강을'이라는 박사님의 신념과 실천을 오래도록 기억하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "대한민국은 박사님의 숭고한 뜻을 이어받아 국제사회와의 연대를 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.

이종욱 박사는 WHO 남태평양 사무처 나병 퇴치 팀장, 질병 예방 관리국장, 예방 백신 사업국장, 정보화 담당 팀장, 결핵 관리국장을 거쳐 6대 WHO 사무총장을 역임했다. 예방 백신 사업국장 시절 소아마비 유병률을 세계 인구 1만 명당 1명 이하로 떨어뜨리는 성과를 올려 '백신의 황제'라고 불리기도 했다.

pcjay@newspim.com