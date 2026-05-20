포스코퓨처엠, 실리콘 음극재 양산기술 확보…차세대 배터리 시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- 포스코퓨처엠이 20일 실리콘 음극재 양산기술 확보와 2028년 양산 공급 추진을 밝혔다다
- 실리콘 음극재는 흑연 대비 용량 4배·고속충전 가능해 고성능 전기차·로봇 배터리 핵심 소재로 부상했다
- 실리콘 나노화·탄소 복합화로 팽창 문제를 완화하고 혼합비 20% 이상에서도 1000회 후 80% 용량 유지 성능을 확보했다
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EV·휴머노이드·UAM 겨냥…2028년 양산 공급 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 포스코퓨처엠이 차세대 배터리 핵심 소재인 실리콘 음극재 양산 기술을 확보하며 고성능 배터리 시장 공략에 나선다.
포스코퓨처엠은 실리콘 음극재 상용화 기술 개발을 완료하고 오는 2028년 양산 공급을 추진한다고 20일 밝혔다. 실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 에너지 저장 용량이 4배 이상 높고 충전 속도가 빨라 전기차(EV)와 로보틱스 등 고성능 배터리 시장의 핵심 소재로 꼽힌다.
회사는 실리콘 음극재 혼합 비중을 20% 이상 적용한 테스트에서 충·방전 1000회 이후에도 초기 용량의 80% 이상을 유지하는 성능을 확보했다고 설명했다. 기존 실리콘 음극재 배터리의 혼합 비중이 한 자릿수 수준에 머물렀던 점을 감안하면 고용량과 장수명 성능을 동시에 확보했다는 평가다.
실리콘 음극재는 충·방전 과정에서 부피가 팽창하는 문제가 상용화 걸림돌로 지적돼 왔다. 포스코퓨처엠은 자체 실리콘 나노화 기술과 탄소 복합화 기술을 적용해 팽창 문제를 완화했다고 밝혔다.
회사는 현재 국내외 주요 고객사와 제품 테스트와 품질 검증을 진행 중이며, 미국 전고체 배터리 기업 Factorial과도 협력을 확대하고 있다. 포스코퓨처엠은 향후 프리미엄 전기차와 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 시장을 중심으로 실리콘 음극재 수요가 빠르게 확대될 것으로 기대하고 있다.
syu@newspim.com