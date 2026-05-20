쏘카, 오토피디아와 'AI 타이어 판독' 기술 고도화 나선다

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 쏘카가 차량 검사 AI 솔루션 기업 오토피디아와 '타이어 AI 판독 기술 공동개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

19일 오후 쏘카 서울 본사에서 열린 협약식에는 문정웅 쏘카 카셰어링고객경험본부장과 김상연 오토피디아 부대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

문정웅 쏘카 카셰어링고객경험본부장(왼쪽)과 김상연 오토피디아 부대표가 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=쏘카]

양사는 지난해 7월부터 오토피디아의 AI 솔루션 '닥터트레드'를 활용해 쏘카 차량의 타이어 마모 상태를 관리해왔다. 그 결과 올해 1월부터 4월까지 타이어 관련 장애 발생률과 고객 불편 건수는 전년 동기 대비 각각 22%, 20% 감소했다. 이번 협약은 이러한 성과를 바탕으로, 판독 범위와 정밀도를 한층 확장하기 위해 마련됐다.

차세대 모델은 기존 마모도 판독을 넘어 타이어 편마모, 못·까짐 등 이물질로 인한 펑크, 청킹(고무 뜯김) 현상까지 정밀하게 읽어내는 것을 목표로 한다. 특히 기존 육안 점검이나 단일 지표 판독으로는 포착이 어려웠던 미세 이상 징후를 AI로 조기에 탐지해, 장애가 발생하기 전 선제적으로 정비에 나서는 체계를 구축한다는 방침이다.

쏘카와 오토피디아는 모델 설계, 데이터 라벨링, 성능 검증 등 개발 전 과정에 함께 참여한다. 쏘카는 카셰어링 운영을 통해 축적한 실제 타이어 이미지 데이터와 정비 현장의 판독 기준을 투입하고, 오토피디아의 AI 기술력을 더해 정밀 판독 모델을 고도화할 예정이다.

yuniya@newspim.com