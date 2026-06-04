오에스피, 무상증자로 주식 유동성 확대

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 K-펫푸드 전문기업 오에스피가 4일 이사회를 열고 보통주 1주당 0.5주를 배정하는 무상증자를 결의했다고 밝혔다.

무상증자로 발행되는 신주는 보통주 242만7114주다. 증자 전 발행주식 총수는 485만6433주이며, 무상증자 완료 후 총 발행주식 수는 728만3547주로 늘어난다. 신주 배정 기준일은 6월 22일, 신주 상장 예정일은 7월 13일이다.

회사에 따르면 이번 무상증자는 기업가치 및 주주가치 제고와 주식 유동성 확대를 위해 추진됐다. 유통주식 수 확대를 통해 투자자 접근성을 높이고 거래 활성화를 도모한다는 방침이다.

OSP CI. [사진=OSP]

오에스피는 올해 1분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 12% 증가한 72억원을 기록했으며, 영업이익은 5억원으로 흑자 전환에 성공했다. 고부가가치 자체 브랜드 제품의 매출 비중 확대와 마케팅 효율화가 수익성 개선을 견인했다.

오에스피는 최근 자사주 약 21만주 소각 및 2대1 주식병합을 완료한 데 이어 이번 무상증자까지 단행하고 있다. 회사는 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다. 6월 중순 칠레 유통 본격화를 시작으로 남미 시장에 진출하며, 8월에는 미국 세계 최대 반려동물 박람회 '슈퍼주'에 참가해 글로벌 바이어 발굴에 나선다. 동시에 대만 코스트코 입점 등 아시아 시장 확장도 병행한다.

오에스피 관계자는 "이번 무상증자는 유동성을 확대해 주주 가치를 높이고, 약속된 주주환원정책을 성실히 이행하기 위한 결정"이라며 "경영 실적 턴어라운드와 글로벌 시장에서의 성과를 바탕으로 주주친화 경영을 지속하며 중장기 기업가치를 증명하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com