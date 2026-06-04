전 회차 매진된 KFC 한옥 팝업…'디핑 문화' 알리기 나섰다

한국식 환대 문화 접목한 '바삭한 집들이' 운영…브랜드 헤리티지 재해석

치킨 무제한·11가지 소스 페어링 제공…북촌 한옥서 색다른 미식 경험 선사

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KFC가 북촌 한옥마을에서 브랜드 철학을 한국식 '집들이 문화'로 풀어낸 이색 팝업스토어를 선보인다. 단순 제품 홍보를 넘어 소비자가 브랜드 헤리티지를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련하며 차별화된 브랜드 경험 강화에 나섰다.

4일 KFC는 오는 14일까지 서울 종로구 북촌 한옥마을 '와옥'에서 팝업스토어 '켄터키 할아버지의 바삭한 집들이'를 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 KFC가 오랜 기간 강조해 온 핸드메이드(HAND-MADE) 철학과 오리지널리티를 한국 소비자들이 익숙하게 공감할 수 있는 '집'과 '환대' 문화로 재해석한 프로젝트다. 사전 예약은 지난달 오픈 당일 전 회차가 매진될 정도로 높은 관심을 받았다.

KFC가 서울 북촌 한옥마을에서 운영하는 브랜드 체험형 팝업 '켄터키 할아버지의 바삭한 집들이'를 개최한다. [사진=KFC 제공]

행사장에서는 브랜드 역사와 헤리티지를 소개하는 전시 공간과 함께 치킨을 무제한으로 즐길 수 있는 리필존이 마련된다. 특히 KFC의 상징인 '11가지 비밀 레시피'에서 착안해 11가지 소스를 활용한 페어링 경험을 제공하는 것이 특징이다. 방문객들은 갓양념, 켄터키 바비큐, 스모키 머스타드, 허니갈릭마요 등 다양한 소스를 직접 조합하며 자신만의 취향을 찾을 수 있다.

KFC는 이번 팝업을 통해 앞으로 확대할 '디핑(Dipping) 문화'를 제안한다는 계획이다. 기존처럼 브랜드가 정한 한 가지 맛을 제공하는 데 그치지 않고 소비자가 다양한 소스를 조합해 새로운 맛을 경험할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다. 회사는 이를 통해 치킨과 소스를 매개로 취향을 공유하는 새로운 식문화를 제시한다는 구상이다.

팝업 공간은 한옥의 정취를 살린 다양한 체험 프로그램으로 꾸며졌다. 낮에는 버켓 투호 챌린지와 포토존, 밤에는 DJ 세션과 야간 연회가 진행되며, 방문객들은 치킨과 음료를 즐기며 북촌의 분위기를 경험할 수 있다.

KFC 관계자는 "손수 만든 치킨이라는 브랜드 가치를 한국 소비자들이 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 집들이라는 문화 코드에 주목했다"며 "이번 팝업은 KFC가 추구하는 디핑 문화와 새로운 브랜드 경험을 선보이는 자리"라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com