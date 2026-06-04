SK증권, 2년 연속 우수콜센터 선정…"상담 품질 체계 고도화"

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 4일 한국산업 서비스품질지수(Korean Service Quality Index·KSQI) 평가에서 2년 연속 '우수콜센터'로 선정됐다고 밝혔다.

SK증권에 따르면 KSQI는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 국내 대표 서비스 품질 인증 제도로, 고객 체험과 상담 태도, 업무 정확성, 신속성, 공감력 등 고객 응대 서비스 수준을 종합적으로 평가한다.

전우종 SK증권 대표이사(왼쪽에서 세 번째), 한수희 한국능률협회컨설팅 대표이사(왼쪽에서 네 번째). [사진=SK증권]

SK증권은 고객 만족도 향상을 위해 상담 품질 체계를 지속적으로 고도화해 왔다고 전했다. 상담 시나리오 기반의 실전형 교육과 사례 중심 코칭, 체계적인 상담 품질 모니터링 및 개선 활동을 통해 고객 상황별 맞춤 응대 역량을 강화했다는 설명이다.

또한 회사는 변화하는 금융 환경과 고객 니즈에 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 고객의 소리(VOC)를 정량·정성적으로 분석해 상담 프로세스 및 고객 채널에 반영하고 있다고 강조했다.

김동환 SK증권 WM사업부문 대표는 "2년 연속 우수콜센터 선정은 고객 중심 서비스를 실천하기 위해 현장에서 최선을 다해온 상담원들의 헌신과 노력의 결실"이라며 "앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 상담 품질과 차별화된 금융서비스를 제공할 수 있도록 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com