SK증권, 대한상의·포브스 사회공헌대상 수상…"임직원 참여 기반 체계 인정"

지역사회 연계 ESG 실천 지속

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 27일 사회공헌 분야 시상식인 '2026 대한상공회의소·포브스 사회공헌대상'에서 사회공헌 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

SK증권에 따르면 대한상공회의소·포브스 사회공헌 대상은 대한상공회의소와 중앙일보가 공동 주최하고 포브스 코리아 등이 주관하는 시상으로, ESG 경영 실천과 지속적인 사회공헌 활동을 통해 사회적 책임을 다하는 기업과 기관을 선정하는 국내 사회공헌 분야 대표 시상이다.

정준호 SK증권 대표이사(오른쪽)가 2026 대한상공회의소·포브스 사회공헌대상 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=SK증권]

SK증권은 사회공헌을 지속가능경영의 실행 축으로 체계화하고, 임직원 참여를 기반으로 활동을 확산해온 점을 인정받았다. 지난 수년간 '함께 가꾸는 지구'와 '함께 돌보는 사회'라는 두 축 아래, 사내 '함께행복 매니저' 주도의 임직원 참여형 프로그램을 통해 일회성 행사가 아닌 조직 차원의 지속 가능한 사회공헌 체계를 구축해 왔다는 설명이다.

SK증권의 사회공헌은 지역사회와의 접점을 넓히는 생활밀착형 활동으로 이어지고 있다. 서울시 및 자치구와 협력한 폐가구·종이팩 자원순환 활동, 지역 연계 프로그램 참여 등은 일상 속 ESG 실천을 확산하는 사례로 꼽힌다. 금융감독원과 연계한 '1사1교 금융교육'을 통해 임직원이 직접 청소년 대상 금융교육에 참여하고, 승진자 교육과 연계한 ESG Day 봉사활동을 운영하는 등 금융회사 본업과 사회적 책임을 연결하는 실천도 이어가고 있다.

SK증권은 지속가능경영보고서와 기후공시 보고서 등을 통해 ESG 추진 체계와 실행 성과를 대외에 공개해 왔으며, 1사1교 금융교육 관련 수상 이력도 보유하고 있다. 이번 수상은 이러한 공개와 실행이 사회공헌 영역에서도 일관된 체계로 이어지고 있음을 보여주는 성과라는 점에서 의미가 있다고 회사 측은 전했다.

정준호 SK증권 대표이사는 "이번 수상은 사회공헌이 단순한 활동을 넘어 회사의 지속가능경영 체계 안에서 실행되고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 금융회사가 지역사회와 연결될 수 있는 접점을 넓히고, 임직원과 함께 책임 있는 실천을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com