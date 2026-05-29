SK증권, 지속가능경영 전략 담은 '2026 지속가능경영보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- SK증권은 29일 2026 지속가능경영보고서를 발간했다
- 보고서는 기후·자연자본·지속가능금융 등 이슈를 경영전략과 연계해 설명했다
- 국제 기준 기반 외부 검증을 거쳐 ESG 성과와 지속가능금융 추진 방향을 제시했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 29일 지속가능경영 전략과 주요 성과를 담은 '2026 지속가능경영보고서'를 발간했다고 밝혔다.
SK증권에 따르면 이번 보고서는 기후변화, 자연자본, 지속가능금융, 거버넌스와 리스크 관리 등 주요 지속가능성 이슈를 회사의 사업전략 및 경영관리 체계와 연결해 설명한 것이 특징이다. 기후 관련 공시는 IFRS S2 및 KSSB 제2호를, 자연자본 관련 공시는 TNFD 권고안을 참고해 기후 리스크와 기회, 자연자본 이슈에 대한 관리 체계 및 대응 방향을 보다 구체화했다고 회사 측은 전했다.
또한 SK증권은 국제감사·보증기준위원회(IAASB)가 제정한 지속가능성 보증 가이드라인인 IWA 48 인덱스를 신규 반영하고, 국제 비재무 정보 검증 기준인 AA1000AS v3 Type 2 검증을 완료했다. 이를 통해 보고 원칙 준수 여부뿐 아니라, 주요 지속가능성 성과 정보의 품질과 신뢰성까지 외부 검증을 받았다는 설명이다.
SK증권의 지속가능금융 추진 방향도 별도 장으로 구성됐다. 리서치, 탄소금융, 전환금융, ESG Integration, 생산적 금융을 중심으로 SK증권이 지속가능성을 본업과 어떻게 연결하고 있는지를 제시했으며, 기후변화 대응, 자연자본 관리, 인권경영 정책체계, 사회공헌 활동 등 ESG 경영 전반의 주요 성과도 담았다.
정준호 SK증권 대표이사는 "지속가능성은 이제 별도의 ESG 활동을 넘어 기업의 의사결정과 리스크 관리 체계에 반영되어야 할 핵심 기준"이라며 "SK증권은 기후변화, 자연자본, 인권 등 주요 지속가능성 이슈에 선제적으로 대응하고, 금융을 통해 지속가능한 전환과 장기적 가치 창출에 기여해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com