강기정·신정훈, 단일화 추진 전격 '합의'…민주당 경선판 출렁

전남광주특별시장 구도 재편 예고

28~29일 여론조사...단일후보 결정

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정과 신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 본경선을 앞두고 27일 단일화를 전격 선언했다.

지역 정가에서는 풍부한 국정 경험과 행정력을 갖춘 두 사람의 결합이 경선 판도에 상당한 파급력을 미칠 것으로 보고 있다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보(오른쪽)와 신정훈 후보가 27일 전남 목포시 산정동 김대중 노벨평화상 기념관에서 회동을 마치고 손을 잡고 있다. 2026.03.27 bless4ya@newspim.com

두 후보는 이날 전남 서부권 정책배심원 토론 종료 직후 목포 김대중 노벨평화상 기념관으로 이동해 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시의 성공과 이재명 정부의 성공을 위해 당내 경선 과정에서의 단일화를 결단했다"고 밝혔다.

단일화 방식은 오는 28~29일 2개 여론조사기관에 광주·전남 각각 1600명씩 총 3200명을 대상으로 단일 후보 적합성 조사를 실시해 단일후보를 확정할 계획이다.

강 후보는 "단일화는 김대중 대통령의 정신을 받들고, 통합의 정신을 살리기 위한 것이다"며 "신정훈 후보와 통합특별시 성공을 위해 열심히 경쟁할 것은 경쟁하고 힘을 합칠 것은 잘 합쳐보겠다"고 밝혔다.

신 후보는 "통합은 지역의 어려운 상황을 극복하고자 선택한 생존전략이다"며 "앞으로 4년은 지역 미래를 위한 절박한 과제가 있고, 과제를 꼭 실현해 시도민의 기대에 부응해야 한다. 저희가 작은 차이를 극복하고, 서로 가지고 있는 장점과 함께해온 가치를 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

두 후보는 그동안 민주화운동과 국회, 청와대, 지방자치단체 등 각자의 위치에서 국가균형발전의 가치를 공유해 온 오랜 동지다.

강 후보는 광주시장으로서, 신 후보는 국회 행정안전위원장으로서 각자의 위치에서 통합이라는 대업을 완수하기 위해 긴밀히 발맞춰 왔다.

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