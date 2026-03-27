서해선 정상화 '속도전'…코레일, 내달 대곡~일산 조기 복구 목표

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 서해선 전동열차 운행 차질과 관련해 코레일이 핵심 부품 교체에 착수하며 조기 정상화에 속도를 내고 있다.

한국철도공사(코레일)는 김태승 사장이 27일 경기 시흥철도차량정비단을 찾아 서해선 전동열차 하자 조치 현황을 점검하고, 복구 작업을 신속히 추진할 것을 지시했다고 밝혔다.

김태승 코레일 사장(왼쪽)이 27일 경기도 시흥철도차량정비단에서 전동열차 연결기 부품을 점검하고 있다. [사진=코레일] 2026.03.27 gyun507@newspim.com

이번 점검은 최근 서해선 전동열차에서 발생한 부품 결함에 따른 후속 조치 상황을 직접 확인하기 위한 것으로, 김 사장은 현장에서 연결기 부품 상태와 정비 진행 상황을 집중적으로 살폈다.

코레일은 오는 30일부터 서해선 전동열차 17대 가운데 부품 결함이 의심되는 10대를 대상으로 중간 연결기 교체 작업에 들어갈 예정이다. 작업이 완료되는 대로 다음 달 중 대곡~일산 구간 운행을 조기 정상화한다는 계획이다.

시흥철도차량정비단은 수도권전철 과천안산선(4호선), 서해선, 수인분당선 등 주요 노선을 운행하는 전동열차 60여 대의 경정비와 중정비를 담당하는 핵심 시설이다. 김 사장은 정비동과 유치선 등 주요 설비를 차례로 점검하며 유지보수 체계를 확인했다.

김 사장은 "서해선 이용객 불편을 최소화할 수 있도록 관련 조치를 신속히 추진하고 전동열차가 안전하게 운행될 수 있도록 만전을 기해달라"고 당부했다.

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