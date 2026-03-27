조용식 익산시장 예비후보, 여성친화도시 재도약 공약 발표

여성 안심 환경 구축과 출산·돌봄 지원 확대 추진

디지털 범죄 대응과 경력단절 해소 정책 제시

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 익산시장 예비후보가 27일 여성 안전과 삶의 질 향상을 중심으로 한 정책을 제시하며 여성친화도시 재도약을 선언했다.

조 예비후보는 여성 친화 환경 조성이 도시 경쟁력의 핵심이라고 강조하며, 인구 감소 대응을 위해 출산과 양육 여건 개선이 중요하다고 밝혔다.

조용식 익산시장 예비후보가 27일 여성분야 공약을 발표했다.[사진=조용식 캠프]2026.03.27 gojongwin@newspim.com

이어 과거 익산이 전국 최초 여성친화도시로 지정된 성과를 언급하며 정책 체감도를 높여 위상을 회복하겠다는 의지를 내비쳤다.

그는 이를 위해 '여성 안심·행복 5대 공약'을 제시했다. 우선 공공산후조리원 건립을 통해 출산 가정의 비용 부담을 줄이고 산모와 신생아 건강 관리를 공공이 책임지는 체계를 구축할 계획이다.

또 여성 청소년 생리용품 무상 지원을 학교를 넘어 공공시설과 지역 커뮤니티까지 확대해 복지 사각지대를 해소한다는 방침이다.

디지털 성범죄 대응 강화를 위해서는 지자체와 경찰, 민간 전문가가 참여하는 통합 대응체계를 구축하고, 불법 촬영물 탐지·삭제 지원과 피해자 상담을 원스톱으로 제공할 계획이다.

경력단절 여성의 재취업 지원도 포함됐다. AI·디지털 교육 바우처를 도입해 신산업 진출을 돕고, 지역 기업과 연계한 일자리 플랫폼을 구축해 고용 기회를 확대한다는 구상이다.

아울러 성폭력·가정폭력 피해 지원과 건강 상담을 통합한 여성 안전망을 구축하고, 맞벌이 가구를 위한 야간·긴급 돌봄 서비스와 연계해 실질적 지원을 강화할 계획이다.

조 예비후보는 "여성 정책은 도시 지속가능성을 좌우하는 핵심 과제"라며 "안전 행정 경험과 복지 정책을 결합해 여성과 가족이 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.

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