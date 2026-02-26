조용식 익산시장 예비후보 "웅포 관광단지, 은퇴자 복합주거단지 조성"

의료·체육 인프라 확충으로 정주 여건 개선·고령사회 대응
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 조용식 익산시장 예비후보가 전북 익산 웅포 관광단지에 1000세대 규모의 은퇴자 전용 주거단지를 조성해 인구 유입과 지역경제 활성화를 도모하겠다는 구상을 밝혔다.
조 예비후보는 26일 익산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "웅포 골프장 관광단지 내 약 10만평 부지에 은퇴자 맞춤형 복합 주거단지를 조성하겠다"고 공약했다.
이번 사업은 고령사회에 대응하는 새로운 노후 주거 모델을 제시하고, 수도권 은퇴자의 자발적 지방 이전을 유도하는 데 초점을 맞췄다.
단지는 총 1000세대 규모로 고급형 실버타운과 고급형 분양 아파트, 단독주택 등 3개 유형으로 개발한다. 주거시설은 전면 민간투자 방식으로 추진해 재정 부담을 줄이고 사업 효율성을 높인다는 방침이다.
단지 내에는 18홀 파크골프장을 비롯해 헬스장, 탁구장, 스크린골프장 등 다양한 실내외 체육시설을 조성한다. 기존 36홀 골프장과 연계해 여가·관광 기능을 강화하고 체류형 관광 수요 확대도 함께 노린다.
의료 인프라도 확충한다. 단지에서 약 15km 이내에 위치한 원광대병원과 협약을 체결해 입주민 대상 정기 건강검진과 의료 연계 체계를 구축한다. 이를 통해 안정적인 노후 생활 기반을 마련한다는 구상이다.
또 서울에 주택을 보유한 은퇴자가 주택을 매각한 뒤 익산에 정착할 수 있도록 서울특별시와 업무협약을 추진해 제도적 지원 방안을 모색한다.
복지·체육·공공 편익시설에 대해서는 정부에 국비 50% 지원을 건의해 지방 재정 부담을 최소화할 계획이다.
조 예비후보는 "은퇴자 전용 복합 주거단지 조성은 인구 구조 변화에 선제적으로 대응하는 전략"이라며 "의료·관광·서비스 산업과 연계한 새로운 성장 동력을 확보해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com