[6·3지선 주자] '경주시장 출마' 박병훈 "성동·중앙시장 상권 회복...지역경제 활성화 구상" 제시

"관광객 수보다 중요한 것은 시민 장사가 되고, 지역 안에서 소비가 되는 구조"

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 박병훈 국민의힘 경주시장 예비후보가 '시가지 상권 회복을 위한 지역 경제 활성화' 구상을 내놓았다.

박 예비후보는 12일 민생 정책 자료를 내고 "경주의 경제를 살리는 길은 관광객 숫자를 자랑하는 것이 아니라 골목과 시장, 생활 상권에 다시 사람과 소비가 흐르게 만드는 데 있다"고 강조하고 "성동시장·중앙시장·중심 시가지 상권 회복을 통해 지역 경제를 활성화하겠다"고 밝혔다.

박병훈 국민의힘 경주시장 예비후보가 12일 민생정책 자료를 내고 '시가지 상권 회복위한 지역경제 활성화' 구상을 내놓았다.[사진=박병훈 예비후보] 2026.04.12 nulcheon@newspim.com

박 예비후보는 "지금 경주의 경제 현실을 보면 특정 지역만 북적이고, 다른 곳은 점점 비어 가고, 시민들이 장보던 시장, 퇴근길에 들르던 상가, 골목 안 가게들이 예전 같은 활기를 잃고 있다"고 진단하고 "지역 경제가 어렵다는 말은 단순히 표현에 그치지 않고, 가게 불빛이 꺼지고, 점포세 안내문이 붙고, 자영업자와 소상공인이 하루하루 버티는 현실 그 자체"라고 말했다.

그러면서 박 예비후보는 "성동시장과 중앙시장을 문화관광형 시장으로 키우고, 옛 경주역에서 성동시장, 중심 시가지, 동부사적지, 황리단길, 중앙시장으로 이어지는 상생 이음길을 조성해 끊어진 소비 동선을 다시 연결하겠다"고 약속했다.

박 예비후보는 "소상공인과 자영업자를 위한 지원도 강화하겠다"며 "사업 운영 자금 확대, 상권 분석과 마케팅 지원, 창업 지원, 외식업의 산업화와 브랜드 육성, 청년과 부부 창업 지원 등을 통해 골목 경제를 단순히 버티게 하는 수준이 아니라 다시 성장 가능한 구조로 바꾸겠다"고 강조했다.

박 예비후보는 "지역 경제는 시민이 먹고사는 문제와 직결된 만큼 관광도 중요하고 대형 사업도 중요하지만, 시장 상인과 자영업자, 골목 가게 사장님들이 다시 웃을 수 있어야 진짜 경제가 살아나는 것"이라고 강조하고 "관광객이 스쳐 지나가는 도시가 아니라, 시민이 장사할 수 있는 도시, 돈이 지역 안에서 도는 도시를 만들겠다"며 지지를 호소했다.

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