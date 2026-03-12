조용식 익산시장 예비후보 "시민 1인당 민생지원금 100만 원 지급"

예산 구조조정·국비 확보 확대 통한 재원 마련 방안 제시

지역화폐 지급 방식 통한 소상공인·지역경제 활성화 강조

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 익산시장 예비후보가 시민 1인당 100만원 규모의 민생지원금 지급 공약을 재확인하며 정책 추진 의지를 밝혔다.

조 예비후보는 12일 기자회견을 통해 "익산시민 모두에게 1인당 민생지원금 100만원을 지급하겠다"며 "이 공약은 선거용이 아닌 충분히 실행 가능한 정책"이라고 강조했다. 조 예비후보는 "최근 일부에서 선거용 공약이나 포퓰리즘이라는 비판이 있지만 시민과 한 약속인 만큼 반드시 실행하겠다"고 말했다.

조용식 익산시장 예비후보가 12일 민생지원금 100만원 지급 공약을 재확인했다.[사진=조용식 캠프]2026.03.12 lbs0964@newspim.com

그는 익산시 연간 예산이 약 1조8000억 원 규모임에도 시민들이 체감하는 변화가 크지 않다는 점을 언급하며 "행정 중심이 아닌 시민 중심으로 예산 구조를 바꾸겠다"고 밝혔다.

민생지원금 재원 마련 방안으로는 ▲행사성·홍보성 예산과 중복 사업 정비▲사업 추진 과정에서 발생하는 예산 잔액 활용 ▲행정 운영비 및 일반 경비 절감▲국비 확보 확대▲순세계잉여금 활용 등 다섯 가지 방안을 제시했다.

특히 국비 확보 확대를 위해 전담팀을 운영하고 중앙정부 협력과 국가 공모사업 및 국책사업 유치에도 직접 나서겠다고 설명했다.

지원금 지급 방식은 현금이 아닌 익산 지역화폐인 다이로움 카드 또는 익산사랑상품권으로 지급하는 방안을 제시했다. 이를 통해 전통시장과 소상공인 가게에서 사용되도록 해 지역경제 활성화 효과를 기대한다는 구상이다.

조 예비후보는 "이 정책은 새로운 빚을 내는 정책이 아니라 예산 절감을 통해 시민에게 돌려드리는 재정개혁이자 시민 환원 정책"이라고 강조했다.

조 예비후보는 "시장에 당선되면 취임 즉시 예산 구조조정을 시작하고 시민과 전문가가 참여하는 예산 구조조정위원회를 구성하겠다"며 "민생지원금 지급 조례 제정을 통해 제도적으로 정책을 보장하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "익산의 예산은 행정의 예산이 아니라 시민의 예산"이라며 "시민이 체감하는 변화와 지역경제 회복을 반드시 만들어 내겠다"고 덧붙였다.

