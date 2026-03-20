조용식 익산시장 예비후보 "파크골프 중심도시 육성" 공약 제시

권역별 인프라 확충·전국대회 유치 통한 스포츠 산업화 추진

시설 운영 개선·지역경제 연계로 지속가능 모델 구축

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 전북 익산시장 예비후보가 파크골프를 중심으로 한 생활체육 활성화와 지역경제 연계 전략을 제시했다.

조 예비후보는 20일 만경강 파크골프장을 찾아 동호인들의 의견을 청취한 뒤 "익산을 대한민국 파크골프 중심 도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

조용식 익산시장 예비후보[사진=조용식 선거캠프] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

그는 파크골프를 고령화 시대에 적합한 생활체육이자 지역경제를 견인할 수 있는 스포츠 산업으로 평가했다.

현재 익산시는 만경강 일원 36홀과 함열 지역 18홀을 운영 중이며, 추가로 함열 18홀과 부송동 18홀 조성이 진행되고 있다. 함라면에서도 민간 주도의 18홀 조성이 추진되고 있다.

조 예비후보는 여기에 동부권 왕궁 지역과 서부권 금강 하천부지에 각각 18홀을 추가 조성해 권역별 균형 인프라를 구축하겠다는 계획이다.

이를 통해 동서남북 전역에 파크골프 시설을 갖춘 전국 최고 수준의 도시로 도약시키겠다는 구상이다.

또한 단순 시설 확충을 넘어 전국 규모 대회 유치와 스포츠 관광 활성화를 병행하겠다고 강조했다.

대규모 대회 개최를 통해 방문객 유입을 늘리고 숙박·음식·관광 등 지역경제 파급 효과를 확대한다는 전략이다.

시설 운영 체계 개선도 주요 과제로 제시했다. 동호인 사용료를 기반으로 유지·보수가 가능하도록 운영 시스템을 재정비하고, 단체 자립 기반을 마련하겠다는 방침이다.

이와 함께 세대가 함께 참여하는 파크골프 대회와 전지훈련 유치 등을 통해 익산을 대표 스포츠 도시로 육성하겠다는 계획도 밝혔다.

조 예비후보는 "파크골프는 시민 건강과 여가를 책임지는 생활체육"이라며 "누구나 쉽게 접근할 수 있는 환경을 조성하고, 스포츠와 관광이 결합된 도시 브랜드를 만들겠다"고 말했다.

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