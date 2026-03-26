정원오 서울시장 예비후보 "폐교 수리해 어르신 캠퍼스 조성"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 시니어 복지 공약을 발표했다. 정 후보는 26일 오후 서울 관악종합복지센터를 찾아 시설을 둘러 보고 관계자들과 간담회를 가졌다.
정 후보는 이 자리에서 "저출산으로 비어가는 학교와 유휴공공시설에 '시니어 라이프캠퍼스'를 조성할 계획"이라고 밝혔다. 또 성동구의 '효사랑 건강주치의' 사업을 서울 전역으로 확대할 방침이다.
시니어 라이프캠퍼스는 폐교 등을 수리해 어르신들이 신체 특성을 고려한 맞춤형 학습과 생활체육을 배우고 즐기며, 건강 관리와 사회 활동을 할 수 있는 캠퍼스다.
정 후보는 폐교 등을 시니어 라이프캠퍼스를 조성해 어르신들이 신체 특성을 고려한 맞춤형 학습과 생활체육을 배우고 즐기도록 할 계획이다. 정 후보는 "은퇴가 멈춤이 아니라 다시 설레는 시작이 되도록 하기 위해 배움과 건강, 여가와 사회참여가 한곳에서 이어지는 생활 거점이 되도록 할 것"이라고 설명했다.
정후보는 지난 2017년 성동구청장 시절 추진한 '효사랑 건강주치의'를 확대해 서울형 돌봄주치의 제도도 도입할 계획이다. 의료진과 사회복지사 뿐만 아니라 영양사, 물리치료사 등으로 구성된 다학제팀의 올인원 서비스를 제공하는 제도다. 또 가사·이동·식사 등 밀착형 일상 생활 지원, 스마트헬스케어센터 확대 운영, 낙상사고 예방 '집수리 착착' 사업 등도 추진한다.
인공지능(AI)을 활용한 'AI기반 복지착착 시스템'도 구축한다. 시민이 놓치는 복지 혜택을 최소화하고 정보 취약 계층에게도 동일한 수준의 접근성을 보장하겠다는 계획이다.
정 후보는 "서울의 복지는 더 따뜻하고 더 촘촘해야 하며, 더 똑똑해야 한다"며 "시민이 신청해야만 겨우 닿는 복지가 아니라, 시민의 삶 속으로 먼저 찾아가고 노후까지 든든한 서울을 반드시 만들겠다"고 말했다.
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