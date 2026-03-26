[재산공개] 오세훈 시장 72억 신고…광역자치단체장 중 가장 많아

오 시장, 대치동 다세대주택·주식 등 신고

김병민 정무부시장 11.9억 재산 보유

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 서울 강남 대치동 건물을 포함해 총 72억원의 재산을 신고했다. 광역자치단체장 중 가장 많다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 공위공직자 정기 재산변동사항 신고내역에 따르면 오 시장의 재산은 72억8960만원이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 서울시장이 23일 오전 서울 중구 서울시청 기획상황실에서 열린 중동 상황 대응 서울시 비상경제 대책 회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.03.23 jk31@newspim.com

지난해 오 시장은 전년 대비 14억2900만원 증가한 74억554만원을 신고한 바 있다. 이보다 1억1592만원 줄었지만 여전히 광역자치단체장 중 1위다.

오 시장은 배우자와 공동명의로 소유한 서울 강남구 대치동 다세대주택(24억1600만원)과 배우자 명의의 경기 고양시 일산동구 임야 3곳(1억3449만원) 등 25억5049만원의 부동산 재산을 신고했다.

이중 대치동 다세대주택은 실거래가격이 1680만원이 증가해 현재가액은 25억8400만원이다. 대치동 임대보증금으로 인한 채무는 13억원이다.

본인과 배우자 예금은 30억7300만원, 주식 등 증권은 28억9500만원을 보유했다. 배우자 소유인 5500만원 상당의 조각품 5점도 함께 신고했다.

김병민 서울시 정무부시장은 약 11억9420만원의 재산을 신고했다. 재산 총액은 지난해와 같다. 김 부시장과 배우자의 공동명의인 서울 광진구 광장동 아파트(14억원)도 포함됐다. 본인과 배우자 및 자녀 명의의 예금 1억743만원, 금융채무 약 3억2400만원도 함께 신고했다.

또 김성보 서울시 행정2부시장은 총 11억5415만원을, 정상훈 서울시 기획조정실장은 39억1207만원을 신고했다.

최호정 서울시의회 의장은 57억9540만원으로 종전보다 5억4273만원 증가했다. 전국 시·도의회 의장 중 가장 많았다. 최 의장은 본인 명의의 서울 서초구 신원동 아파트(10억7600만원)와 배우자 명의의 서울 강남구 청담동 빌딩 및 종로구 사직동 근린생활시설(총 29억2200만원)을 보유했다.

기초자치단체장 중 재산 1위는 조성명 서울 강남구청장이었다. 조 구청장은 총 462억6049만원을 신고했다. 종전보다 19억4458만원 줄었다.

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