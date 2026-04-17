한중 현대 농업 협력 가교, 산둥성 둥잉 생태농업 국제교류 촉진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성 둥잉(东营, 동영)시 에서 이달 중순, 중국 둥잉 현대 농업 공동체와 한국 현대 생태 농업 분야 진설초해(眞雪草海) 등이 양국 간 현대 농업 분야 협력 및 공동체 발전 방안을 주제로 한 심포지엄을 개최했다.

이번 심포지엄은 생태 농업, 유기농 재료, 지속 가능한 농업 발전 분야에서 한중 간 교류와 협력을 심화하고, 지역 중심 현대 생태 농업의 국제적 발전을 위한 새로운 방향을 모색하는 기회가 됐다.

둥잉시 현대 농업 공동체의 안내로 한국 측 진설초해 대표단은 황하 하구의 도시인 둥잉시의 황하 삼각주 농업 첨단 산업 시범구를 방문했다. 산둥성 농업과학원 실험 시범 기지와 대추 생태 농장 등 주요 사업들을 둘러보며 염알칼리 토양 관리, 특용 작물 재배, 생태 농업 기술 적용 등의 현장을 심층 고찰했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한중 현대 생태농업 협력 고찰단이 중국 산둥성 둥잉의 생태농업 기술 적용 재배 현장을 살펴보고 있다. 2026.04.17 chk@newspim.com

둥잉 현대 농업 공동체와 진설초해 양측은 둥잉 황하 삼각주 커뮤니티에서 토론회를 갖고 생태 농업 협력에 대한 접점을 탐색하는 시간을 가졌다.

이 자리에서 둥잉시 과학기술진흥협회 회장인 후젠밍은 둥잉 현대 농업 공동체의 발전 현황과 지역 생태 농업 사례를 소개했다.

한중 양측은 기술 도입, 프로젝트 협력, 산업 시너지 효과 등 다양한 주제에 대해 심도 있는 의견 교환을 진행했다.

산둥성 둥잉 현대 농업 공동체는 현대 농업과 생태 농업을 주제로 한 이번 한중 농업 협력 심포지엄 개최를 통해 선진적인 국제 농업 기술을 도입하고 대외 협력 채널을 확대하는 토대를 마련했다고 밝혔다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com