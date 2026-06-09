강훈식, 조정식 국회의장 예방…"부실선거 정국 엄혹…국회 차원 진상조사 요청"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 9일 조정식 국회의장을 예방해 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태 관련 국회 차원의 적극적인 진상조사를 요청했다.

강 실장은 이날 오전 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관과 함께 국회의장실을 방문해 조 의장과 면담했다. 강 실장은 이재명 대통령의 축하 난을 조 의장에게 전달하며 "대통령께서도 깊은 축하의 말씀을 꼭 전해달라고 하셨다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 조정식 국회의장을 예방하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

강 실장은 "일부 지역의 투표용지 부족 사태로 벌어진 부실 선거로 정국이 매우 엄혹한 상황"이라며 "민주주의의 근간인 참정권이 침해된 매우 중요한 사태"라고 지적했다.

이어 "엄정하고 철저한 진상조사와 책임규명, 그리고 세밀한 제도 보완이 함께 이뤄져야 한다"며 "민의의 전당인 국회가 이번 사태 해결에 적극적인 역할을 해주시기를 간곡하게 요청드린다"고 말했다.

강 실장은 "관련 절차를 최대한 빠르게 진행해 훼손된 국민 주권 원칙을 바로 세우는 데 의장께서 초당적인 힘을 모아주실 것을 기대한다"고 말했다.

아울러 강 실장은 민생 입법 처리에 대해서도 협력을 요청했다. 그는 "여야 이견이 크지 않은 시급한 민생 입법에 대해서는 가급적 정기 국회 전에 매듭을 짓고 논의가 더 필요한 사안에 대해서는 가급적 정기 국회 내에 처리될 수 있도록 각별히 관심 가져주시기 바란다"고 당부했다.

그는 "국회와 정부는 국민의 삶과 대한민국의 내일을 책임지는 공동 주체"라며 "선거도 끝난 만큼 정부와 국회, 정치권 모두가 국민의 통합을 위해 더욱 긴밀하게 협력할 때"라고 강조했다.

이에 대해 조정식 국회의장은 "국회도 대전환의 시대에 변화하는 정세에 보다 적극적이고 주동적으로 준비하면서 국민에게 꼭 필요한 민생과 개혁 입법을 신속하게 처리해 국민이 변화를 체감할 수 있는 민생 효능 국회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 화답했다.

그러면서 "국회는 행정부와 함께 국민의 삶을 개선하고 민생 경제를 개선시키며 국익을 지켜가는 데 있어 동반자이자 같은 운영체"라며 "협력할 것은 적극 협력할 것이고 정부에서도 국회를 존중하고 협력을 강화해 주시기를 당부드린다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com