신한투자증권, 고령∙초보 투자자 중심 레버리지 투자 위험 관리 체계 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서비스 등록 단계부터 실제 거래 실행까지 전 과정에 대한 프로세스 재정비

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 17일 레버리지 투자 확대에 따른 고객 피해를 예방하기 위해 고령·초보 투자자 중심 위험 관리 체계 강화에 나선다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 회사는 서비스 등록 단계부터 실제 거래 실행까지 전 과정에 대한 프로세스를 재정비했다. HTS, MTS, Web 화면 대출 신청 및 신용거래 화면 내 유의 사항 문구를 추가해 투자 위험을 보다 명확히 인지할 수 있도록 했다는 설명이다.

신용거래신청서와 신용거래설명서 내에 고령 투자자 관련 안내 사항을 추가해 투자 경험, 나이, 거래 패턴 등을 고려한 안내 절차를 강화하는 방안도 포함됐다.

신한투자증권 TP타워. [사진=신한투자증권]

아울러 회사는 초보 투자자를 위한 교육 영상을 제작해 MTS에 게시할 방침이다. 교육 영상에는 레버리지 투자 용어에 대한 쉬운 풀이와 레버리지 투자 위험에 대한 안내 등이 포함될 예정이다.

고객을 대면하는 영업점에서는 고령 투자자를 위한 전문 상담 인력을 배치해 연령∙상황별 맞춤형 투자 상담을 운영하고 있다. 비대면 고객 전담 상담센터인 신용대출상담센터에서는 전문 상담 인력이 고객의 재무 상황과 신용 수준을 고려해 맞춤형 상담을 제공한다.

상담 이력 기반의 사후관리와 리스크 모니터링도 강화하고 있다. 이를 통해 디지털 채널을 이용하는 고객도 표준화된 전문 서비스를 받을 수 있도록 했다.

정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄사장은 "이번 조치를 통해 고객 보호 기능을 강화하는 동시에 내부 부서 간 협업 기반의 리스크 관리 체계를 고도화할 계획이다"며 "고령 투자자 및 초보 투자자 보호를 위한 선제 대응을 강화해 건전한 투자 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com