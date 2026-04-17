LS증권, 25일 대전서 개인투자자 대상 오프라인 세미나 개최

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25일 대전 기독교연합봉사회관에서 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 오는 25일 대전에서 개인투자자를 대상으로 하는 오프라인 세미나 '투혼클래스'를 진행한다고 17일 밝혔다.

LS증권은 지난해부터 매월 개인투자자를 위한 투자전략 세미나를 개최하고 있다. 지방 개최는 부산에 이어 두 번째다.

이번 세미나는 25일 오후 1시부터 4시까지 대전광역시 중구에 있는 기독교연합봉사회관 연봉홀에서 열린다.

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 2026.04.17 rkgml925@newspim.com

강연자로는 염승환 LS증권 리테일사업부 이사, 전 미래에셋자산운용 대표이사 및 미래에셋은퇴연구소장을 지낸 김경록 옵투스자산운용 고문, 주식 고수로 알려진 전업투자자 선진짱 등이 나선다.

회사는 세미나를 통해 국내증시 대응전략과 은퇴를 대비한 자산 설계 구조, 전업투자자의 노하우 등의 인사이트를 공유할 예정이다.

세미나 참석은 사전 신청을 통해 선착순 300명까지 가능하다. 자세한 내용은 LS증권 홈페이지, 투혼HTS, 투혼MTS에서 확인할 수 있다.

LS증권 관계자는 "올해도 지방 광역시에서 투자전략 세미나 개최를 준비하고 있다"며 "개인투자자분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com