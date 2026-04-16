LS증권, 투자 편의성 제고 위해 '투혼MTS' 홈화면 개편

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시장 정보제공 효율성 강화 및 개인화 기능 확대

ETF 전용 메뉴 신설로 투자자 접근성 제고

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 16일 투혼MTS의 홈화면을 전면 개편했다고 밝혔다. 회사에 따르면 이번 개편은 투자 정보를 효율적으로 제공하고 투자자 개개인에게 최적화된 투자환경을 지원하기 위해 진행됐다.

LS증권은 우선 메인 화면에서 국내 주식시장과 해외 주식시장을 독립된 탭으로 분리해 고객이 원하는 시장 정보를 빠르고 명확하게 확인할 수 있도록 했다. 메인 화면에서 곧바로 종목 검색이 가능하도록 제공해 효율성도 높였다.

개인화 기능도 강화됐다. 고객이 확인하고 싶은 지수만 선택해 국내·해외별로 맞춤형 조회가 가능하도록 개선했고, 고객이 원하는 콘텐츠를 중심으로 홈화면을 자유롭게 구성·편집해 투자 스타일에 맞는 자신만의 화면을 구축할 수 있도록 했다.

[사진=LS증권]

이와 함께 주요 테마, 이슈, 경제지표, 환율, 종목순위 등의 투자 정보를 홈화면에 확대 배치하고 디자인을 개선해 전달력을 높였다. 이를 통해 고객들이 시장흐름을 직관적으로 파악하고 투자 시점을 판단하는 데 활용할 수 있도록 했다는 설명이다.

상장지수펀드(ETF) 투자자들을 위한 전용 메뉴도 신설했다. ETF가 낯선 고객들을 위한 기초 안내 가이드, 효율적으로 ETF 상품을 검색할 수 있는 스마트 탐색 기능 등을 지원한다.

또한 등락률, 거래량, 거래대금 기준 ETF 순위와 상품테마별, 투자 주체별(개인·외국인기관) ETF 순위 정보도 살펴볼 수 있도록 했다.

LS증권 관계자는 "이번 투혼MTS 홈화면 개편은 고객들의 정보 탐색 및 투자 실행 과정에서 효율성과 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 사용자 중심의 서비스 고도화를 지속해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com