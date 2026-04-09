LS증권, VIP 멤버십 '투혼클럽' 고객 대상 투자 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권이 VIP 우수고객 멤버십 '투혼클럽' 회원을 대상으로 투자 세미나를 열었다.
9일 LS증권은 지난 3일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '투혼클럽 투자 세미나'를 진행했다고 밝혔다. 이날 세미나는 오후 2시부터 5시까지 3시간 동안 열렸다.
강연자로는 전 LS증권 리테일사업부 대표 출신의 윤지호 경제평론가가 나서 '주식시장 대응전략'을 주제로 강연했다. 이어 미국 아이오와주립대 천체물리학 박사 출신인 항성 과학커뮤니케이터(강성주 박사)가 '스페이스X와 우주항공 밸류체인'을 주제로 강연했다.
투혼클럽은 LS증권 VIP 우수 고객을 위한 멤버십 서비스다. 혜택으로는 ▲VIP 투자세미나 초청 ▲문화공연·전시회 초청 ▲생일 상품권 증정 ▲명절 선물 지급 ▲수수료 및 이자 우대 ▲전용 상담 서비스 등이 제공된다.
전찬호 LS증권 Prime영업팀 팀장은 "VIP 고객들에게 보다 깊이 있는 투자 인사이트를 제공하고자 세미나를 마련했다"고 말했다.
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