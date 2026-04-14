LS증권, 준법정신·윤리의식 강화 위한 '준법서약서 서명식' 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 13일 준법서약서 서명식을 진행했다.
- 홍원식 대표를 비롯한 임원진이 서약서에 서명했다.
- 내부통제 강화와 윤리경영 실천 의지를 다졌다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 지난 13일 준법정신 정착과 윤리의식 강화를 위한 '준법서약서 서명식'을 진행했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 행사는 서울 여의도 LS증권 본사에서 진행됐으며, 금융권 전반에서 내부통제의 중요성이 커지는 가운데 전사적 차원에서 엄격한 내부통제 및 준법경영 실천을 통해 고객의 신뢰를 높이겠다는 의지를 공고히 하기 위해 마련됐다.
행사에서 홍원식 LS증권 대표이사를 비롯한 주요 임원진은 서약서에 서명하며 윤리경영 실천에 대한 의지를 다졌다. 다른 임직원들도 서면 서약서를 작성·제출하며 규정 준수 및 준법 책임 이행에 동참했다.
서약서에는 ▲내부통제기준 및 관련 규정 준수 ▲선량한 관리자의 주의의무 수행 ▲위법 및 위규 행위 금지 ▲권한 목적범위 외 정보이용 및 제공 금지 등의 내용이 담겼다.
홍원식 대표는 서약식에서 "내부통제와 리스크 관리는 모든 임직원이 항상 유념해야 할 핵심 가치"라며 "이번 서약식을 통해 임직원 모두가 준법 책임과 의지를 다시 한번 되새기고 최고의 윤리경영 증권사로 인정받을 수 있도록 각자의 역할에 최선을 다하여 주시기 바란다"고 당부했다.
LS증권은 이번 행사를 계기로 내부통제 역량을 강화하고 관련 시스템을 정비해 통제 사각지대가 없도록 대비한다는 계획이다. 또한 위규 행위의 사전 차단, 임직원 윤리의식 제고 등을 위한 점검 및 교육 활동도 지속적으로 추진할 예정이다.
LS증권 관계자는 "한층 성숙한 리스크 관리 체계와 준법·윤리경영을 기반으로 시장과 고객에게 신뢰받는 금융회사로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com