LS증권, 아주대에서 '대학생 주식투자 강연회' 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 13일 9일 아주대에서 대학생 주식투자 강연회를 개최했다.
- 강연회는 주식 실전 정보와 취업 멘토링을 제공하며 2023년부터 15번째 방문이다.
- 염승환 이사 등이 자산시장 변화와 미국시장 전망, 취업 팁을 강연했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 지난 9일 경기도 수원시 아주대학교에서 '대학생 주식투자 강연회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 대학생 주식투자 강연회는 주식투자에 대한 실전 정보와 증권업계 취업 멘토링 등을 제공하는 청년 금융교육 프로그램이다.
LS증권은 2023년부터 대학교를 찾아가 학생들과 소통하고 있으며, 이번이 15번째 대학교 방문이다.
이번 강연회는 9일 오후 5시 30분부터 8시까지 아주대학교 경영대학 다산관에서 진행됐다. 행사는 LS증권이 주최하고 아주대 금융학회 AIFA가 주관했다.
염승환 LS증권 리테일사업부 이사는 '대한민국 자산시장에 불어온 3가지 대변화'를 주제로 강연을 실시했다. 이어 김기현 LS증권 선임매니저와 이정민 LS증권 매니저가 각각 '2분기 미국시장 전망', '증권사 취업 꿀팁'에 대해 이야기했다.
이현민 LS증권 멀티에셋솔루션팀 팀장은 "대학생들이 투자 이론을 넘어 실제 시장에 대한 이해를 높일 수 있도록 지원하고자 노력하고 있다"며 "앞으로도 미래 투자자인 청년층과 현장에서 직접 소통할 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com