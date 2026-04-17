삼현 "케이스랩, AMMR 스마트 팩토리 현장 납품"

모션컨트롤 기술과 AI 소프트웨어 결합한 완성형 로봇 플랫폼

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 자회사 케이스랩의 자율이동조작로봇(AMMR)을 스마트팩토리 현장에 납품했다고 17일 밝혔다.

이번 납품은 삼현의 구동 솔루션 기술과 케이스랩의 AI·자율주행·인지판단 등 로봇 소프트웨어 기술이 결합된 결과다. 공급된 로봇은 360도 전방향 주행, 제로턴기동, AI 통합제어를 기반으로 스마트팩토리 현장에서 자율제조 공정물류와 정밀한 조작 업무를 동시에 수행한다.

회사에 따르면 케이스랩의 AMMR은 모터·제어기·감속기가 일체형인 '3-in-1 통합 솔루션' 기반의 고정밀 구동 액추에이터를 탑재했다. 이를 통해 차별화된 구동 성능과 제어 정밀도를 확보했다. 케이스랩이 독자 개발한 AI 기반 자율주행 소프트웨어는 복잡한 공장 내 환경을 실시간으로 인지하고 장애물을 회피해 최적의 작업 경로를 찾아낸다.

케이스랩 AMMR 로봇.[사진=삼현]

AMMR은 기존 자율주행로봇(AMR)에 로봇 팔(Manipulator)을 결합한 형태로, 이동과 동시에 정교한 물체 조작이 가능하다. 이는 스마트팩토리 내 다양한 공정에 즉시 투입될 수 있는 범용성을 갖춘 것으로, 삼현이 추진 중인 AX(인공지능 전환) 선도공장 모델의 핵심 솔루션으로 활용될 예정이다.

삼현 박기원 대표이사는 "이번 AMMR 납품은 삼현이 보유한 하드웨어 수직 계열화 역량과 케이스랩의 자율지능 소프트웨어 역량이 결합되어 '완성형 로봇 플랫폼' 기업으로 진화했음을 입증한 것"이라며 "최근 아이텐 로보틱스(AiTEN Robotics)와의 전략적 제휴에 이어 이번 AMMR 공급 성과를 바탕으로 글로벌 자율제조 로봇 시장에서의 지배력을 빠르게 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com