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[재산공개] 경찰 고위직 평균 20.6억...유재성 경찰청장 대행 5.8억

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치안정감 이상 고위직 5명 재산 1년 새 평균 1.9억원 늘어

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 치안정감 이상 경찰 고위직 평균 재산이 약 20억6500만인 것으로 나타났다.

26일 정부 공직자윤리위원회가 관보에 게재한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 치안정감 이상 경찰 고위직 5명(경찰청 차장·국가수사본부장·서울경찰청장·경기남부경찰청장·인천경찰청장) 평균 재산은 약 20억6593만원이다. 지난해 18억7774만원에 비해 1억8819만원 증가했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 유재성 경찰청장 직무대행이 6·3 지방선거 D-77일인 18일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 개최된 '제9회 전국동시지방선거'대비 선거사범 수사대책 보고회에 참석해 생각을 정리하고 있다. 2026.03.18 yym58@newspim.com

경찰청장 직무대행을 맡고 있는 유재성 경찰청 차장은 본인 소유 토지, 예금, 채권과 배우자 명의 다세대주택 등을 포함해 총 5억8222만원 재산을 신고했다. 전년도 5억4012만원보다 소폭 증가했다.

박성주 국가수사본부장은 본인 소유 토지와 예금, 배우자 명의 아파트 등을 포함해 21억9840만원을 신고해 전년(20억9139만원)보다 1억원 넘게 늘었다.

박정보 서울경찰청장은 본인 소유 아파트, 예금을 포함해 15억4288만원 재산을 신고했다. 전년(13억2947만원)보다 2억1340만원 늘었다.

황창선 경기남부경찰청장은 치안정감 중에서 가장 많은 44억4886만원을 신고했다. 전년(40억305만원)보다 4억4581만원 증가해 증가폭도 가장 컸다. 본인 예금, 주식, 배우자 명의 아파트, 주식 등을 신고했다. 

한창훈 인천경찰청장은 본인 명의 토지, 아파트, 예금 등 총 15억5733만원을 신고했다. 

치안정감 5명 모두 전년보다 재산이 늘었으며 가상자산을 보유한 사람은 없는 것으로 확인됐다.

경찰 고위직 재산공개 대상인 치안감까지 포함해 총 40명 중에서 가장 많은 재산을 보유한 사람은 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관(치안감)이다. 윤 전 치안감은 총 61억7286만원을 신고했다. 황창선 청장과 백동흠 형사국장(29억661만원)이 뒤를 이었다.

한편 윤 전 치안감은 윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 사건에서 내란중요임무종사 등 혐의로 2심 재판을 받고 있다. 1심에서는 무죄를 선고받았다.

krawjp@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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