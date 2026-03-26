[재산공개] 경찰 고위직 평균 20.6억...유재성 경찰청장 대행 5.8억

치안정감 이상 고위직 5명 재산 1년 새 평균 1.9억원 늘어

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 치안정감 이상 경찰 고위직 평균 재산이 약 20억6500만인 것으로 나타났다.

26일 정부 공직자윤리위원회가 관보에 게재한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 치안정감 이상 경찰 고위직 5명(경찰청 차장·국가수사본부장·서울경찰청장·경기남부경찰청장·인천경찰청장) 평균 재산은 약 20억6593만원이다. 지난해 18억7774만원에 비해 1억8819만원 증가했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 유재성 경찰청장 직무대행이 6·3 지방선거 D-77일인 18일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 개최된 '제9회 전국동시지방선거'대비 선거사범 수사대책 보고회에 참석해 생각을 정리하고 있다. 2026.03.18 yym58@newspim.com

경찰청장 직무대행을 맡고 있는 유재성 경찰청 차장은 본인 소유 토지, 예금, 채권과 배우자 명의 다세대주택 등을 포함해 총 5억8222만원 재산을 신고했다. 전년도 5억4012만원보다 소폭 증가했다.

박성주 국가수사본부장은 본인 소유 토지와 예금, 배우자 명의 아파트 등을 포함해 21억9840만원을 신고해 전년(20억9139만원)보다 1억원 넘게 늘었다.

박정보 서울경찰청장은 본인 소유 아파트, 예금을 포함해 15억4288만원 재산을 신고했다. 전년(13억2947만원)보다 2억1340만원 늘었다.

황창선 경기남부경찰청장은 치안정감 중에서 가장 많은 44억4886만원을 신고했다. 전년(40억305만원)보다 4억4581만원 증가해 증가폭도 가장 컸다. 본인 예금, 주식, 배우자 명의 아파트, 주식 등을 신고했다.

한창훈 인천경찰청장은 본인 명의 토지, 아파트, 예금 등 총 15억5733만원을 신고했다.

치안정감 5명 모두 전년보다 재산이 늘었으며 가상자산을 보유한 사람은 없는 것으로 확인됐다.

경찰 고위직 재산공개 대상인 치안감까지 포함해 총 40명 중에서 가장 많은 재산을 보유한 사람은 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관(치안감)이다. 윤 전 치안감은 총 61억7286만원을 신고했다. 황창선 청장과 백동흠 형사국장(29억661만원)이 뒤를 이었다.

한편 윤 전 치안감은 윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 사건에서 내란중요임무종사 등 혐의로 2심 재판을 받고 있다. 1심에서는 무죄를 선고받았다.

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