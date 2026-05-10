'음주 후 해산물 채취'…바다에 빠진 50대 남성 구조

AI 핵심 요약beta
- 50대 남성이 10일 음주 후 물양장 바다에 빠졌다.
- 포항해경이 현장에 출동해 구명줄 잡은 A씨를 구조했다.
- A씨는 저체온증 호소했으나 건강 이상 없고 해경이 음주 입수 자제 당부했다.
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[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 음주 후 해산물 채취를 위해 물양장 앞 바다에 들어간 후 물에 빠진 50대 남성이 해경에 의해 구조됐다.
10일 경북 포항해양경찰서에 따르면 이날 오전 0시 33분쯤 경주시 감포읍 감포항 물양장 부두 인근 해상에서 '사람이 빠졌다'는 신고가 들어왔다.
현장에 도착한 포항해경은 구명줄을 붙잡고 있던 A(50대) 씨를 연안구조정을 이용해 구조했다.
A 씨는 저체온증을 호소했으나 건강에는 이상이 없는 것으로 전해졌다.
신고자는 "물양장 부두에서 음주 후 A 씨가 해산물을 채취하기 위해 입수했으나 스스로 빠져나오지 못해 신고했다"고 말했다.
이근안 포항해경서장은 "음주 상태에서의 입수는 판단력이 현저히 저하되어 인명사고로 이어질 수 있는 매우 위험한 행동"이라며 "특히 야간에는 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 음주 후 항포구 출입을 자제해 줄 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com