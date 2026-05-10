장동혁 "강남 빼고 서울 집값 다 올라...양도세 중과로 더 오를 것"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 10일 이재명 정부 부동산 정책을 비판했다.
- 강남 제외 서울 집값이 다시 올랐고 양도세 중과로 더 오를 것이라 지적했다.
- 전월세 시장 악화와 보유세 인상으로 지옥이 기다린다고 주장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전세 씨 말랐고, 월세 작년보다 몇십만원 올라"
[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 10일 이재명 정부의 부동산 정책을 겨냥해 "강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다"며 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 SNS에 "죽도록 미워하는 강남은 떨어졌으니 이재명은 웃고 있으려나"라며 이같이 적었다. 그는 "너도나도 매물을 거둬들이고 있다"며 "전·월세 시장은 이미 갈 데까지 갔다. 전세는 씨가 말랐고, 월세는 작년보다 몇십만 원씩 올랐다"고 주장했다.
그는 "선거만 끝나면 보유세를 올리고 장특공(장기보유특별공제)도 폐지할 것"이라며 "진짜 지옥이 기다리고 있다"고 지적했다.
그러면서 "이재명 대통령은 끝까지 '부동산 정상화'라고 우기는데, 이걸 정상이라고 믿는 정신 상태가 비정상"이라고 주장했다.
장 대표는 또 이 대통령 소유의 분당 아파트와 관련해 "광고만 하고 끝내 안 팔 건가"라고 했다.
leejc@newspim.com