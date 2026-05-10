경주 7번국도서 주행 승용차 화재...인명피해 없어

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시 7번 국도에서 주행 중이던 승용차에 화재가 발생해 발화 40분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
10일 경북소방본부에 따르면 전날 낮 12시 38분쯤 경주시 내남면 명계리 7번 국도에서 주행 중이던 승용차 엔진룸에서 불이 났다.
이 불로 2014년식 그랜저 승용차 1대가 전소됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시 7번 국도에서 주행 중이던 승용차에 화재가 발생해 발화 40분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
10일 경북소방본부에 따르면 전날 낮 12시 38분쯤 경주시 내남면 명계리 7번 국도에서 주행 중이던 승용차 엔진룸에서 불이 났다.
이 불로 2014년식 그랜저 승용차 1대가 전소됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
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