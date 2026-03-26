[재산공개] 성평등부 원민경 장관 33억·정구창 차관 8억 신고

원민경 재산 33억7941만원…전년보다 1억8016만원 늘어

정구창 재산 8억5201만원…채무 없이 예금 5억대 신고

원 장관은 예금·증권 비중 커…정 차관은 급여 저축 반영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 원민경 성평등가족부 장관은 지난해보다 1억8000만원가량 증가한 규모로 재산을 등록했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 정기 재산변동 신고사항에 따르면 원 장관은 33억7900만원의 재산을 신고했다. 전년보다 1억8000만원 증가한 규모다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 원민경 성평등가족부 장관, 정구창 차관이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 성평등가족위원회의 성평등가족부 등 국정감사에서 자료를 살펴보고 있다. 2025.11.04 pangbin@newspim.com

원 장관의 재산은 본인 명의 서울 마포구 소재 대지 3억1500만원, 본인과 배우자 명의의 서울 마포구 연남동 소재 아파트 각 3억7000만원, 본인과 배우자가 절반씩 보유한 서울 양천구 소재 아파트 전세권 각 3억7500만원 등으로 이뤄졌다.

예금은 6억444만원, 증권은 9억463만원으로 집계됐다. 채권은 1억2400만원이었고, 채무는 8848만원으로 본인 금융채무와 본인·배우자의 건물임대채무가 포함됐다.

재산 증가 사유로는 근로소득 저축과 종전 근무지 퇴직금 수령, 주가 변동 등이 반영된 것으로 기재됐다.

정구창 성평등부 차관은 8억5201만원의 재산을 신고했다. 전년보다 3108만원 늘었다.

정 차관의 신고 재산은 배우자 명의 경남 진주시 소재 임야 1042만원, 배우자 명의 서울 은평구 소재 아파트 3억700만원, 본인 명의 차량 400만원, 예금 5억2800만원, 장녀 명의 증권 169만원 등이다.

예금 가운데 본인 명의 예금은 4억5200만원, 배우자 명의 예금은 4800만원으로 집계됐다. 채무는 없었다.

재산 변동 사유로는 급여 저축과 장녀의 급여 저축, 장녀 보유 주식의 가액 변동 등이 적시됐다.

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