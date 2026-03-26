[재산공개] 최교진 교육장관 11.8억 신고…교육계 재산 상위자 이근배 전남대 총장

최은옥 차관 34억·정근식 교육감 35억대

이근배 전남대 총장 126억 신고

권계철 충남대 부총장도 98억대 기록

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 지난해보다 6000만원 상당 증가한 규모로 재산을 등록했다. 재산총액 상위자에 오른 교육계 인사로는 이근배 전남대 총장 등이 있다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보를 통해 공개한 2026년 정기 재산변동 신고사항에 따르면 최 장관은 11억8600만원의 재산을 신고했다. 전년보다 6300만원 증가한 규모다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최교진 교육부 장관이 7일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 2026년 교육계 신년교례회에서 축사를 하고 있다. 2026.01.07 mironj19@newspim.com

주요 재산은 본인 명의 세종시 소재 아파트 5억1100만원, 배우자 명의 제주 제주시 소재 토지 1억705만원, 예금 5억6187만원 등이다. 예금 증가는 급여 소득에 따른 예·적금 증가 등이 반영된 결과로 기재됐다.

최은옥 교육부 차관의 신고 재산은 34억4600만원으로 집계됐다. 1년 새 2억9800만원 늘었다. 서울 성동구 소재 아파트 지분과 경기 평택시 소재 분양권, 본인·배우자 명의 예금 10억4200만원, 증권 7억5500만원, 채권 3억6600만원 등을 신고했다.

정근식 서울시교육감은 35억7500만원의 재산을 신고했다. 종전 신고액 38억5400만원보다 2억7800만원 줄어든 규모다. 토지는 1억3900만원, 건물 재산은 25억8400만원으로 집계됐다. 본인과 배우자가 각각 절반씩 보유한 서울 서초구 소재 아파트 지분이 각각 12억7400만원으로 반영됐다.

예금은 8억3600만원으로 본인 4억3800만원, 배우자 3억9300만원, 모친 448만원이다. 정치자금법에 따른 정치자금 예금계좌는 종전 5억6700만원에서 정치자금 정산 후 0원으로 기재됐다. 증권은 16만원, 배우자 명의 차량은 1539만원으로 신고됐다.

교육계 재산총액 상위권에는 이 총장과 권계철 충남대 부총장이 이름을 올렸다.

이 총장은 전년보다 6억8700만원 증가한 126억92만원의 재산을 신고했다. 예금이 80억5500만원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 증권도 34억5800만원 규모로 나타났다. 배우자 명의 광주 동구 소재 단독주택과 본인 명의 광주 북구 소재 아파트 등 건물 재산은 6억470만원으로 신고됐다.

권 부총장은 98억2200만원의 재산을 신고했다. 전년보다 20억795만원 증가했다. 주요 재산은 예금 41억9600만원, 증권 36억2532만원, 건물 19억5000만원이다. 건물에는 배우자 명의 서울 강남구 소재 아파트 12억8900만원, 본인 명의 대전 중구 소재 아파트 3억5000만원, 대전 서구 둔산동·유성구 소재 오피스텔 등이 포함됐다.

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