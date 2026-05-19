티엠씨, 美 AI 데이터센터 110억 광케이블 수주

AI 핵심 요약beta
- 티엠씨가 19일 미국 데이터센터·AI 인프라 기업과 약 110억원 규모 광통신 케이블 공급계약을 체결했다
- 공급 제품은 400G급 이상 장거리 고속 연결용 단일모드 MPO-8 백본 케이블로 총 2만5000km 분량이다
- 이번 수주로 티엠씨는 북미 AI 데이터센터 공급망에 편입됐으며, 글로벌 데이터센터 수요 확대에 적극 대응할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 특수케이블 전문기업 티엠씨가 미국 데이터센터·AI 인프라 전문기업과 약 110억원 규모의 데이터센터용 광통신 케이블 공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 북미 데이터센터 시장에서 확보한 단일 광케이블 공급계약 기준 최대 규모다.
회사에 따르면 공급 제품은 AI 및 하이퍼스케일 데이터센터에서 400G급 이상 장거리 고속 연결을 구현하는 단일모드 MPO-8 백본용 케이블이다. 데이터센터 내부 서버와 스위치 간 초고속 데이터 전송을 담당하는 핵심 인프라 자재로, 차세대 AI 학습과 추론 트래픽 처리에 필수적이다. 총 공급 물량은 광케이블 기준 2만5,000km다.
발주처는 미국 데이터센터·AI 인프라 전문기업이며, 최종 사용처는 글로벌 클라우드·데이터센터 기업이다. 티엠씨 제품이 북미 AI 데이터센터 공급망에 직접 편입된 것이다.
글로벌 빅테크의 AI 데이터센터 증설 투자가 가속화되면서 400G급 이상 고속 광통신 인프라 수요는 구조적 성장 국면에 진입했다. 이에 따라 케이블 공급 검증을 마친 사업자에 대한 후속 발주 및 추가 공급 확대 가능성이 커지고 있다.
티엠씨 관계자는 "이번 수주는 티엠씨의 광통신 케이블 기술력과 양산 안정성이 북미 AI 인프라 시장에서 검증된 사례"라며 "한국 본사와 미국 현지 생산 체계를 유기적으로 운용해 빠르게 늘어나는 글로벌 데이터센터 수요에 적극 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com